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لبنان

لقاء بين الجميّل وسليمان بحث في التطورات وسبل تجاوز العقبات

Lebanon 24
30-07-2025 | 07:07
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استقبل الرئيس أمين الجميّل  الرئيس ميشال سليمان ، وجرى عرض للتطورات على المستويين الداخلي والاقليمي. وتبادل الرئيسان  "أفكاراً قد تكون مفيدة في تجاوز بعض العقبات التي تعترض المسار الاصلاحي الذي يترقبه اللبنانيون بأمل كبير، كما والنأي بالبلاد عن تداعيات أحداث الاقليم "، كما افاد المكتب الاعلامي للرئيس سليمان،  مشبرا الى ان "الرئيسبن يعملان على" استكمال اتصالاتهما بما يعزز منطق الدولة ودورها السيادي".
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