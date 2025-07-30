لقاء بين الجميّل وسليمان بحث في التطورات وسبل تجاوز العقبات

استقبل الرئيس أمين الجميّل ، وجرى عرض للتطورات على المستويين الداخلي والاقليمي. وتبادل الرئيسان "أفكاراً قد تكون مفيدة في تجاوز بعض العقبات التي تعترض المسار الاصلاحي الذي يترقبه اللبنانيون بأمل كبير، كما والنأي بالبلاد عن تداعيات أحداث الاقليم "، كما افاد المكتب الاعلامي للرئيس سليمان، مشبرا الى ان "الرئيسبن يعملان على" استكمال اتصالاتهما بما يعزز منطق الدولة ودورها السيادي".

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