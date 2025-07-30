المفتي دريان استقبل دبور مودعا

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استقبل مفتي الجمهورية الفتوى سفير في أشرف دبور في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه في لبنان، وتطرق البحث الى الأوضاع في فلسطين ولبنان والمنطقة.واستقبل المفتي دريان، وفدا من "هيئة العلماء " في لبنان برئاسة الشيخ سالم الرافعي الذي قال بعد اللقاء: زيارتنا كي نشد عضد سماحته ونثمن مواقفه الأخيرة الوطنية والإسلامية وبخاصة حول أهل السنة في لبنان وعدم تهميشهم، لأن مآل الظلم والاضطهاد مآل خطير، ولكن للأسف نشعر أن الضغط مازال موجودا والتهميش يزداد يوما بعد يوم وخاصة الأحكام في المحكمة العسكرية والموقوفين الإسلاميين وغيرهم. ونخشى أن تكون هذه السياسة الضغط والتهميش انتقاما، ومن باب الحرص على البلد والعيش المشترك نتمنى على المسؤولين في الدولة إنصاف أهل السنة".