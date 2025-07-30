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لبنان

بري بحث مع الفرزلي في المستجدات

Lebanon 24
30-07-2025 | 07:12
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، حيث تم البحث في تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية .
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