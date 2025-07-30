العلامة فضل الله استقبل وفد" حماس": للتصدي لمشروع التهجير في غزة

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استقبل العلامة السيد علي فضل الله وفدًا من حركة" "برئاسة ممثلها في الدكتور أحمد عبد الهادي، الذي قدَّم التعازي بوفاة والدته السيدة الفاضلة نجاة نور الدين، وبحث معه في آخر التطورات في والمنطقة.ووضع عبد الهادي فضل الله في أجواء التطورات الأخيرة في غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى "وجود مخطط لتصفية القضية من خلال سياسة الحصار والتجويع والإبادة التي تُمارَس ضد غزة".وأشاد عبد الهادي بالمواقف والتحركات الشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية في دول الغرب، داعيًا الشارع العربي والإسلامي إلى الاقتداء بهذه الشعوب والتحرك لنصرة الشعب الفلسطيني.كما أطلَع على أجواء المفاوضات الجارية في قطر ومآلاتها، مؤكّداً حرص حركته على وقف العدوان وحرب التجويع التي يمارسها العدو ضد شعبنا، وأن من يعطّلها هو مدعوماً من ، مشيرًا إلى أن ما يُتداول عن ممرات إنسانية وإدخال مساعدات غذائية إلى غزة ليس سوى بالونات إعلامية لا أساس لها من الصحة.وختم كلامه بالتأكيد أن" أهل غزة سيفشلون كل مشاريع العدو من خلال صمودهم ومقاومتهم وثباتهم في أرضهم، رغم كل التضحيات التي يقدِّمونها يوميًا".، رحَّب فضل الله بالوفد، مشيدًا ب"الصمود والثبات والإرادة الصلبة لدى الشعب الفلسطيني أمام المجازر وحرب الإبادة وسياسة التجويع والتهجير والحصار التي تُمارَس ضد غزة"، مؤكِّدًا أن "مسؤوليتنا والأخلاقية والإنسانية تقتضي الوقوف مع هذا الشعب ودعمه على مختلف المستويات".كما حذَّر " مما يجري في من عمليات تهجير واستيطان تهدف إلى تكريس يهودية هذا الكيان"، معتبرًا أن ذلك "يستدعي من الجميع التضافر والعمل على إفشال هذا المشروع"، مشدِّدًا على "ضرورة تعزيز الوحدة الداخلية الفلسطينية وتحصينها في وجه كل من يريد النيل من هذه القضية وهذا الشعب".