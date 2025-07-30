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لبنان

في هذا التاريخ... مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة

Lebanon 24
30-07-2025 | 07:27
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أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات، في ذكرى إنفجار مرفأ بيروت، يوم الإثنين 4 آب 2025.
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