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لبنان

لهذا السبب ارتفعت فاتورة الكهرباء

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-07-2025 | 07:40
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سدّد مواطنون في العديد من المناطق فاتورة الكهرباء عن شهريّ تشرين الثاني وكانون الأوّل من العام 2024، حيث لاحظوا إرتفاعاً ملحوظاً، بأقلّه 20 دولار.
 
وقال مصدر معنيّ لـ"لبنان 24"، إنّ الحرب الإسرائيليّة كان لها دور في ارتفاع الفاتورة في بعض المناطق، لأنّ بلدات كثيرة وخصوصاً جنوبيّة وفي الضاحية الجنوبيّة وفي البقاع كانت تتعرّض لقصف وغارات عنيفة، ما أدى إلى انقطاع التيّار عنها.
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وأضاف أنّ المناطق التي لم تكنّ متأثرة بالحرب، ارتفعت التغذيّة الكهربائيّة فيها إلى 12 ساعة تقريباً في تشرين الثاني 2024، بعدما كانت 3 أو 6 ساعات يوميّاً، الأمر الذي أدى إلى زيادة في الفاتورة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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