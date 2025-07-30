‎وفد من المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان في صيدا زار مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب

‎استقبل رئيس في ، العقيد سعد، وفدا من المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان في والجوار، في زيارة تهدف إلى الاطلاع على سير عمل المركز.

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ضم الوفد: ماجد حمتو، حسن ، معادن الشريف، عدنان بلولي، جان مخول، وطارق .

‎وأشاد الوفد، وفق بيا،د "بالجهود الكبيرة التي يبذلها المخدرات في صيدا والجنوب، والدور الريادي الذي يقوم به العقيد سعد في مكافحة هذه الآفة من خلال ملاحقة مروجي وتجار المخدرات".



‎بدوره، نوّه العقيد سعد" بالدور التوعوي والإنساني الذي يؤديه المجلس الأهلي في نشر الوعي بمخاطر الإدمان، وتقديم العلاج ومساعدة العديد من المدمنين على التعافي والاندماج مجددا في المجتمع".



وفي ختام اللقاء، تقدم أعضاء للمجلس الأهلي بالشكر لمكتب مكافحة المخدرات على جهوده في التصدي لآفة المخدرات".