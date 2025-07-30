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لبنان

‎وفد من المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان في صيدا زار مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب

Lebanon 24
30-07-2025 | 07:43
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‎استقبل رئيس مكتب مكافحة المخدرات في محافظة الجنوب، العقيد عبد اللطيف سعد، وفدا من المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان في صيدا والجوار، في زيارة تهدف إلى الاطلاع على سير عمل المركز.
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ضم الوفد: ماجد حمتو، حسن أبو زيد، معادن الشريف، عدنان بلولي، جان مخول، وطارق أبو زينب.
‎وأشاد الوفد، وفق بيا،د "بالجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب مكافحة المخدرات في صيدا والجنوب، والدور الريادي الذي يقوم به العقيد سعد في مكافحة هذه الآفة من خلال ملاحقة مروجي وتجار المخدرات".
 
‎بدوره، نوّه العقيد سعد" بالدور التوعوي والإنساني الذي يؤديه المجلس الأهلي في نشر الوعي بمخاطر الإدمان، وتقديم العلاج ومساعدة العديد من المدمنين على التعافي والاندماج مجددا في المجتمع".
 
وفي ختام اللقاء، تقدم أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس الأهلي بالشكر لمكتب مكافحة المخدرات على جهوده في التصدي لآفة المخدرات".
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