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لبنان

بالصور... حادث سير مروّع قرب كنيسة مار شربل

Lebanon 24
30-07-2025 | 08:00
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وقع حادث سير مروّع على مستديرة الرحاب - أوتوستراد زحلة، بالقرب من كنيسة مار شربل.
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وعمل الصليب الاحمر على نقل الجرحى إلى المستشفى.
 
 
 
 
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