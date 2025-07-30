في المنية.. وقفة تضامنية مع قطاع غزة رفضا للمجاعة والابادة

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نظمت لجنة "أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف" و"الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، في ساحة النصب التذكاري للأسير سكاف في المنية، رفضا للمجاعة وحرب الإبادة بحقهم، في حضور عضو المجلس السياسي في " " محمد صالح، رئيس "التنظيم القومي الناصري" درويش مراد، ووفود من " الاسلامي المقاوم" و"هيئة العمل من أجل الوحدة والتغيير" و"الأسرى المحررين من سجون العدو"، وممثلي الأحزاب والفصائل ورجال دين. حيث رفع المشاركون الأعلام والفلسطينية.بدراستهلت الوقفة بكلمة لعضو اللجنة المركزية لـ"الجبهة الديموقراطية" أركان بدر، شكر فيها لأبناء المنية والشمال "وقوفهم الدائم الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته في كل المراحل، لا سيما المنية التي قدمت عددا من ابنائها دفاعا عن فلسطين وفي مقدمتهم الأسير المناضل يحيى سكاف".وإذ حيا بدر "غزة الصامدة"، أكد أن "شعبنا في القطاع يواجه الحصار والموت جوعا بأجساد تذوي، لكن بإرادة لا تذعن ومقاومة لا تنكسر"، وشدد على أن "ما يجري في غزة، ليس فقط عدوانا عسكريا بل جريمة إبادة جماعية يشارك في تنفيذها الصمت الدولي والتواطؤ الرسمي العربي. وما يجري في الضفة الفلسطينية من توسع استيطاني واستعماري وتهويد وضم الأراضي، بالتوازي مع العدوان على غزة، إنما هو ترجمة عملية لبرنامج حكومة اليمين الفاشي بقيادة الإرهابي والمطلوب للعدالة الدولية المجرم نتنياهو القائم على الحسم والضم والتنكر لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة وعلى الإبادة والمجازر والتهجير".وأكد أن "الشعب الفلسطيني سيبقى يناضل ويقاوم حتى تحرير كل شبر من أرضه ومقدساته التي يدنسها العدو، لأننا لن نقبل ببقاء الاحتلال على ارضنا مهما بلغت التضحيات، وستنتصر غزة رغم المؤامرة الكبيرة عليها، وستبقى راية فلسطين خفاقة مهما تآمروا لأن شعب فلسطين سيبقى يقدم ولن يكل أو يمل حتى يرضخ الاحتلال وداعميه".لجنة الأسير سكافوالقى الشيخ عبد الرحمن مطر كلمة "لجنة أصدقاء سكاف"، قال فيها: "أتينا لنتضامن مع الشعب الفلسطيني ونستنكر المجازر والجرائم وحرب الإبادة بحق أهلنا في قطاع غزة المستمرة منذ عامين، حيث بات من الضروري فتح المعابر الحدودية مع القطاع لإنقاذ أبنائه من أكبر مجزرة في تاريخ البشرية".ودعا مطر الدولة الى "مواقف متقدمة لوقف الاعتداءات اليومية على جنوب تحت مرأى الدولة والقوى الضامنة لإتفاق وقف اطلاق النار الذي التزم به لبنان ولم يلتزم به العدو"، وطالبها بـ"ضرورة التحرك لتحرير الأسرى اللبنانيين من سجون العدو وفي مقدمتهم المناضل يحيى سكاف وعدد من أسرى "، واعتبر ان "دعوة البعض لتسليم سلاح المقاومة الذي يمثل العزة والكرامة هي مشبوهة ولا قيمة لها في ظل الإعتداءات اليومية على وطننا".وختم مؤكدا "اننا لن نقف مكتوفي الأيدي في الصراع الوجودي مع المشروع الصهيوني، وسنبقى متمسكين بخيار المواجهة حتى النهاية، لأن عدونا لا يفهم الا لغة المقاومة التي مرغت أنفه بالتراب من غزة الى الجنوب فاليمن العزيز الذي لا زال يدافع بكل امكاناته عن أهلنا في فلسطين".هيئة التنسيقوالقى عضو "هيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية للأسرى والمحررين" سماح مهدي كلمة الهيئة، اكد فيها "أن النضال سيبقى مستمرا حتى تحرير كل الأسرى من سجون العدو وفي مقدمتهم عميدهم الرفيق يحيى سكاف الذي نفتخر بتضحياته ونضاله، ومن أمام نصبه التذكاري نعتبر أن أوطاننا لن تتحرر الا بالعمل المقاوم الذي سار به كل المقاومين الأبطال في لبنان وفلسطين والذين كان لهم الفضل بتحرير اعداد كبيرة من الاسرى، حيث ثبت للجميع أن خيارنا المقاومة فقط وهو الذي أعاد لأوطاننا عزتها و كرامتها"، ودعا الى "الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه الوحشي وفتح المعابر فورا أمام المساعدات الإنسانية".الخيروحيا رئيس "المركز الوطني في " كمال الخير "الشعب الفلسطيني الصامد على كامل أرضه"، مطالبا بـ"التحرك والضغط محليا وعربيا وعالميا لانهاء المجاعة وحرب الإبادة التي يتعرض لها أهلنا واخواننا في قطاع غزة والذين يسقط منهم يوميا عشرات الشهداء لعدم وجود الطعام والأدوية نتيجة اغلاق المعابر الحدودية مع غزة، لأن ما يحصل اليوم فيها بات يشكل أكبر مجزرة في تاريخ البشرية التي تحصل في ظل صمت رسمي عالمي وتغطية لجرائم ومجازر العدو التي يرتكبها يوميا في فلسطين وفي جنوب لبنان".رستموالقى المنفذ العام للبترون في الحزب "السوري القومي الإجتماعي" الدكتور جاك رستم كلمة "لقاء الأحزاب"، فاعتبر أن "فلسطين ليست مجرد ارض نشتاق اليها بل هي روح تملئ كل مسام و دم يسري في عروق كل عربي وهي قضية مصير لا تقبل التهاون ولا التفريط، هكذا علمنا سيد الأمة السيد حسن نصر الله، وان الصمت في وجه الطغيان هو مشاركة في الاجرام وان السكوت عن الحق هو خيانة للدين و الوطن"، مشددا على "التمسك بالمقاومة كخيار وحيد لمواجهة العدوان الصهيوني المستمر على أهلنا في فلسطين وفي جنوب لبنان"، وأكد "ضرورة استمرار التحركات الشعبية الداعمة لغزة، لأن الوقوف إلى جانب فلسطين ليس خيارا، بل واجب أخلاقي وإنساني ووطني"، وحيا "كل الأسرى والمعتقلين في سجون العدو الصهيوني وكل وجريح روى بدمه أوطاننا في مواجهة الاحتلال".وتحدث بأسم حركة "حماس" مسؤولها في مخيم نهر البارد أبو صهيب الشريف، فأثنى على "وقوف الشعب اللبناني الى جانب القضية الفلسطينية وتقديم اغلى التضحيات نصرة لشعب فلسطين وغزة التي تتعرض لحرب إبادة"، معتبرا أن "المقاومة ستبقى مستمرة حتى تحقيق النصر وإبرام اتفاق مشرف لشعبنا، ينهي الحصار ويؤسس لحياة كريمة في أرضه"، معتبرا أن "غزة اليوم تكتب التاريخ بالدم والصبر والصمود".