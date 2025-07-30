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لبنان

ورشة بريطانيّة لتوسعة مركز الجيش في تلة النبي عويضة

Lebanon 24
30-07-2025 | 08:25
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انطلقت قبل أيّام، ورشة بريطانية لتوسعة مركز الجيش في تلة النبي عويضة، الواقعة بين بلدتيّ العديسة وكفركلا شرقاً، والطيبة غرباً، وتأهيل مركز فوج التدخّل الخامس في بلدة كفردونين.
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