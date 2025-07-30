ورشة بريطانيّة لتوسعة مركز الجيش في تلة النبي عويضة

انطلقت قبل أيّام، ورشة بريطانية لتوسعة في تلة النبي ، الواقعة بين بلدتيّ وكفركلا شرقاً، والطيبة غرباً، وتأهيل مركز فوج التدخّل الخامس في بلدة كفردونين.

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