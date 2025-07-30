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لبنان

مراد استقبل وفدا من "حزب الله".. وتشديد على تطبيق اتفاق الطائف

Lebanon 24
30-07-2025 | 08:45
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استقبل الامين العام لحزب" الاتحاد" النائب حسن مراد في مكتبه، بحضور نائب الامين العام احمد مرعي، وفدا من "حزب الله" برئاسة نائب رئيس المجلس السياسي الوزير السابق محمود قماطي، يرافقه النائب علي مقداد والدكتور علي ضاهر وحسن ياسين وخضر رسلان وسعيد نصر الدين .
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وقد تداول الطرفان بٱخر المستجدات السياسية، لا سيما ما يشهده لبنان من اعتداءات وضغوط صهيونية، واحتلال اسرائيلي، ومنها النقاط الخمس ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم اللبناني من الغجر.

وقد اكد الطرفان خلال الاجتماع" اهمية العمل على تحرير الاراضي اللبنانية  المحتلة، وإلزام العدو الصهيوني بالإنسحاب  من الاراضي اللبنانية المحتلة، كما تنص القوانين والانظمة والشرائع الدولية".

كما بحث الطرفان في الوضع الداخلي اللبناني وضرورة تطبيق كامل اتفاق الطائف، وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية والادارية، واعتماد نظام انتخابي يقوم على اساس المواطنة،  وتصحيح التمثيل السياسي من خلال جعل لبنان دائرة انتخابية  واحدة او الدائرة الموسعة من خارج القيد الطائفي، وفق مبدا النسبية، وتعزيز علاقات لبنان العربية بما يحصن الامن القومي العربي في مواجهة المشاريع الصهيونية، ودعم قضية فلسطين ونصرة غزة، وفك الحصار عنها ورفض تهجير شعبها، باعتبارها قضية تمس الامن القومي العربي الذي يحتاج الى التضامن والتنسيق.

واعتبر الطرفان ان" لا سلام في المنطقة من غير استرجاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة، وان محاولات زرع الشقاق  بين  ابناء الشعب الواحد وبين المكونات الوطنية والاقتتال فيما بينها هو هدف صيهوني لتعميق واقع الانقسام العربي، يجاوز سايس بيكو،  الذي يشكل ضمانا للتفوق الصهيوني على حساب وحدة مجتمعاتنا الوطنية" .
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