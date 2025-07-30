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لبنان

آخر المعلومات عن التشكيلات القضائيّة... هذا ما سيفعله وزير العدل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-07-2025 | 08:54
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أشارت معلومات خاصة  لـ"لبنان 24"، إلى أنّ التشكيلات القضائية وصلت منذ بعض الوقت الى وزير العدل عادل نصار وسيُوقعها ويُحيلها دون تعديل، وهي المرة الاولى التي توقع فيها هذه التشكيلات من وزير العدل منذ 8 سنوات بعد أنّ رفض وزراء العدل السابقون التوقيع من أجل تعديل المجلس الاعلى للقضاء.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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