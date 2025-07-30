آخر المعلومات عن التشكيلات القضائيّة... هذا ما سيفعله وزير العدل

أشارت معلومات خاصة لـ" "، إلى أنّ التشكيلات القضائية وصلت منذ بعض الوقت الى وزير العدل وسيُوقعها ويُحيلها دون تعديل، وهي المرة الاولى التي توقع فيها هذه التشكيلات من وزير العدل منذ 8 سنوات بعد أنّ رفض وزراء العدل السابقون التوقيع من أجل تعديل المجلس الاعلى للقضاء.

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