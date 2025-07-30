Advertisement

لبنان

الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشمال بين البساط وأسعد الحريري

Lebanon 24
30-07-2025 | 09:02
A-
A+
Doc-P-1398533-638894881917709620.png
Doc-P-1398533-638894881917709620.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار رئيس جمعية" تجار لبنان الشمالي " أسعد الحريري مقر وزارة الاقتصاد والتجارة حيث التقى الوزير  الدكتور عامر البساط، وعرض معه الأوضاع الاقتصادية لا سيما في منطقة الشمال.
Advertisement
وأكد الطرفان خلال الاجتماع،  بحسب بيان عن مكتب الحريري" أهمية تشغيل معرض رشيد كرامي في طرابلس لما يضمه من إمكانات لوجستية وما يمثله من حاجة اقتصادية، إضافة إلى ضرورة إعادة افتتاح الفندق الملحق به، لا سيما في ظل موسم سياحي واصطيافي واعد، وهو ما يساهم في تعزيز موقع طرابلس والشمال على الخارطة السياحية اللبنانية".
مواضيع ذات صلة
البساط من غرفة طرابلس: الشمال في صلب الخطة الاقتصادية
lebanon 24
30/07/2025 18:31:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رجّي: تحسّن الأوضاع الاقتصادية في سوريا سيقود إلى انخفاض أعمال التهريب على الحدود مع لبنان
lebanon 24
30/07/2025 18:31:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بساط: لا نهوض اقتصادي من دون دور محوري للقطاع الخاص
lebanon 24
30/07/2025 18:31:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان قطري سعودي: الدعم يعكس التزامنا الثابت بدعم جهود التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا
lebanon 24
30/07/2025 18:31:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:02 | 2025-07-30
11:00 | 2025-07-30
10:56 | 2025-07-30
10:53 | 2025-07-30
10:30 | 2025-07-30
10:29 | 2025-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24