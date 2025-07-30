الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشمال بين البساط وأسعد الحريري

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زار رئيس جمعية" " مقر حيث التقى الوزير البساط، وعرض معه الأوضاع الاقتصادية لا سيما في منطقة .وأكد الطرفان خلال الاجتماع، بحسب بيان عن " أهمية تشغيل معرض في لما يضمه من إمكانات لوجستية وما يمثله من حاجة اقتصادية، إضافة إلى ضرورة إعادة افتتاح الفندق الملحق به، لا سيما في ظل موسم سياحي واصطيافي واعد، وهو ما يساهم في تعزيز موقع طرابلس والشمال على الخارطة السياحية ".