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لبنان

إخماد النيران في سيارة عند مدخل شكا الشرقي

Lebanon 24
30-07-2025 | 09:05
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اندلعت النيران في سيارة "مرسيدس" نتيجة عطل مفاجئ عند مدخل شكا الشرقي.
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وقد تدخل عمال بلدية شكا، بالتعاون مع عناصر من الجيش، فتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى سيارات مجاورة. 
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