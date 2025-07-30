إخماد النيران في سيارة عند مدخل شكا الشرقي

اندلعت النيران في سيارة " " نتيجة عطل مفاجئ عند مدخل شكا الشرقي.

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وقد تدخل عمال بلدية شكا، بالتعاون مع عناصر من الجيش، فتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى سيارات مجاورة.