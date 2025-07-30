قائد الجيش عرض الاوضاع مع النائب البزري.. واستقبل الملحق العسكري البولندي

Advertisement

استقبل العماد في مكتبه في اليرزة النائب ، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.كما استقبل البولندي المقدم Mateusz Grzesiak في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته في ، وقدّم خلالها خلفه المقدمPawel Pochwatka .