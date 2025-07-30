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لبنان

وفد جامعة الجنان زار اتحاد بلديات الفيحاء

Lebanon 24
30-07-2025 | 09:13
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زار وفد من جامعة الجنان برئاسة رئيس مجلس أمناء الجامعة سالم يكن، مقر اتحاد بلديات الفيحاء، رافقه كل من المدير الإداري للجامعة وعضو مجلس بلدية طرابلس الدكتور ربيع حروق، والاساتذة محمد نعمان وراني حداد وبلال يكن، وكان في استقبالهم رئيس الاتحاد المهندس وائل الزمرلي.
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وأعلن الوفد عن "مبادرة نوعية تتضمن تكفل الجامعة الكامل بإصلاح جميع مركبات وآليات الاتحاد، خصوصا آليات فوج الاطفاء المتوقفة عن العمل منذ سنوات، في خطوة من شأنها تفعيل الخدمات وتحسين أداء الاتحاد بشكل ملموس".

وخلال اللقاء، تم البحث في سبل التعاون في مختلف المجالات، لا سيما في ما يتعلق بإعادة هيكلة البنية الإدارية والفنية للاتحاد. وقد لقيت المبادرة ترحيبا واسعا من المهندس الزمرلي الذي ثمن هذه اللفتة، معتبرا أنها "تؤكد مجددا أن جامعة الجنان ليست مجرد صرح أكاديمي، بل مؤسسة وطنية فاعلة تضع إمكاناتها في خدمة المجتمع".

بدوره، أشاد يكن بـ"الأداء اللافت للمهندس الزمرلي"، مؤكدا أن "قيادته للاتحاد خلال فترة قصيرة أظهرت حنكة إدارية ورؤية تطويرية تستحق كل دعم ومساندة".

وفي تصريح له على هامش الجلسة، قال الزمرلي: "منذ استلامي رئاسة الاتحاد، لمست دعما صادقا من أبناء مدينة طرابلس. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن أبناء الفيحاء هم أهل للخير، لا يتأخرون عن المساعدة حينما يجدون من يثقون به ويشعرون بصدق نواياه".

وتعد هذه المبادرة خبرا سارا لأهالي طرابلس ومدن الفيحاء، لما تحمله من انعكاسات إيجابية على صعيد الخدمات العامة وتعزيز كفاية عمل الاتحاد في المرحلة المقبلة.
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