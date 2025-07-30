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لبنان

بالأسماء... التشكيلات القضائية أقرت

Lebanon 24
30-07-2025 | 09:31
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أفادت معلومات خاصة لـ"لبنان 24" بأن التعيينات القضائية جاءت على الشكل التالي:
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مدعي عام  بيروت: رجا حاموش
رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت: كمال نصار
مدعي عام جبل لبنان: سامي صادر
قاضي تحقيق اول في بيروت: رولا عثمان
مدعي عام الشمال: هاني حلمي الحجار
مدعي عام البقاع: مرسال حداد
مدعي عام الجنوب: زاهر حمادة
مدعي عام النبطية: نجاة ابو شقرا 
-محام عام تمييزي: سمرندا نصار 
 
 
وكانت التشكيلات القضائية وصلت منذ بعض الوقت الى وزير العدل عادل نصار، وفق معلومات "لبنان 24"، على أن يوقعها الوزير ويحيلها من دون تعديل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الاولى التي توقع فيها هذه التشكيلات من وزير العدل منذ 8 سنوات بعد ان رفض وزراء العدل السابقون التوقيع من اجل تعديل المجلس الاعلى للقضاء.
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