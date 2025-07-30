بالأسماء... التشكيلات القضائية أقرت

أفادت معلومات خاصة لـ" " بأن التعيينات القضائية جاءت على الشكل التالي:

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مدعي عام : رجا حاموش

رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت: كمال

مدعي عام : سامي صادر

قاضي تحقيق اول في بيروت: رولا عثمان

مدعي عام : هاني

مدعي عام : مرسال حداد

مدعي عام الجنوب:

مدعي عام : نجاة ابو شقرا

-محام عام تمييزي: سمرندا نصار

وكانت التشكيلات القضائية وصلت منذ بعض الوقت الى وزير العدل عادل نصار، وفق معلومات " 24"، على أن يوقعها الوزير ويحيلها من دون تعديل.



تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الاولى التي توقع فيها هذه التشكيلات من وزير العدل منذ 8 سنوات بعد ان رفض وزراء العدل السابقون التوقيع من اجل تعديل المجلس الاعلى للقضاء.