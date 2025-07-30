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لبنان

السفير دبور إلتقى المفتي قبلان في زيارة وداعية

Lebanon 24
30-07-2025 | 09:34
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التقى سفير دولة فلسطين أشرف دبور، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في زيارة وداعية، في حضور عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور حسن الناطور.
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وتم خلال اللقاء، بحث الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان الاسرائيلي المستمر وسياسة القتل والتجويع ضد ابناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".
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