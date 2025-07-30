السفير دبور إلتقى المفتي قبلان في زيارة وداعية

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التقى سفير أشرف دبور، المفتي في زيارة وداعية، في حضور عضو الفلسطيني الدكتور حسن الناطور.وتم خلال اللقاء، بحث الاوضاع في الاراضي المحتلة والعدوان الاسرائيلي المستمر وسياسة القتل والتجويع ضد ابناء شعبنا في والضفة الغربية والقدس".