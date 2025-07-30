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لبنان

سلام اجتمع مع وزيريّ المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان

Lebanon 24
30-07-2025 | 09:41
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اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عصر اليوم في السرايا مع وزير المال ياسين جابر، وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد حيث جرى عرض لكافة المستجدات المالية والاقتصادية في البلاد.
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بلاسخارت

كما استقبل رئيس الحكومة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت وتناول البحث اخر المستجدات المحلية والدولية.

سفير تونس 


واستقبل الرئيس سلام  سفير تونس السيد بوراوي الإمام في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه في لبنان ، وجرى البحث في العلاقات الثنائية وتمنى رئيس الحكومة للسفير التونسي التوفيق .
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