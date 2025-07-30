سلام اجتمع مع وزيريّ المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان

Advertisement

اجتمع الدكتور عصر اليوم في السرايا مع وزير المال ، عامر البساط وحاكم كريم سعيد حيث جرى عرض لكافة المستجدات المالية والاقتصادية في البلاد.كما استقبل رئيس الحكومة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في جينين هينيس-بلاسخارت وتناول البحث اخر المستجدات المحلية والدولية.واستقبل الرئيس سلام سفير السيد بوراوي الإمام في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه في لبنان ، وجرى البحث في العلاقات الثنائية وتمنى رئيس الحكومة للسفير التوفيق .