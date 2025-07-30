المدير العام لوزارة العدل استقبل وفدا من فوج حرس بيروت

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إستقبل لوزارة العدل القاضي وفدا من فوج حرس ضمّ : قائد فوج الحرس العميد ومساعده الاول النقيب مصطفى ، وآمر مفرزة التفتيش والدوريات والادارات النقيب فادي بغدادي، وآمر مفرزة الدوريات الثالثة النقيب .وعرض الوفد مع القاضي المصري مختلف التي تهم فوج الحرس لا سيّما الإطار القانوني الذي يرعى عمله، وقد نوّه المدير العام لوزارة العدل بعمل فوج حرس بيروت مبديا ً كل تجاوب لمعالجة أية مشاكل تعترض ممارسته لمهامه.