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لبنان

المدير العام لوزارة العدل استقبل وفدا من فوج حرس بيروت

Lebanon 24
30-07-2025 | 09:57
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إستقبل المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري وفدا من فوج حرس بيروت ضمّ : قائد فوج الحرس العميد عباس الحسيني ومساعده الاول النقيب مصطفى قردوحي، وآمر  مفرزة التفتيش والدوريات والادارات النقيب فادي بغدادي، وآمر مفرزة الدوريات الثالثة النقيب محمد عباني.
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وعرض الوفد مع القاضي المصري مختلف القضايا التي تهم فوج الحرس لا سيّما الإطار القانوني الذي يرعى عمله، وقد نوّه المدير العام لوزارة العدل بعمل فوج حرس بيروت مبديا ً كل تجاوب لمعالجة أية مشاكل تعترض ممارسته لمهامه.
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