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لبنان

بيان عن رابطة العمل الاجتماعي.. إليكم تفاصيله

Lebanon 24
30-07-2025 | 10:08
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أعلنت رابطة العمل الاجتماعي في بيان، عن "استقبال طلبات القروض الجامعية للعام الجامعي 2025-2026 ابتداء من الاثنين 4 آب ولغاية الاربعاء 20 آب، من العاشرة صباحا حتى الاولى بعد الظهر، في مركز الرابطة – فردان – بناية الوقف الدرزي".
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وأوضحت أنها "تستقبل طلبات الطلاب من السنة ثانية جامعية وما فوق للمتفوقين في دراساتهم الجامعية، وفقا للمعايير الاكاديمية فقط".
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