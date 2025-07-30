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لبنان
بيان عن رابطة العمل الاجتماعي.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
30-07-2025
|
10:08
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أعلنت رابطة العمل الاجتماعي في بيان، عن "استقبال طلبات القروض الجامعية للعام الجامعي 2025-2026 ابتداء من الاثنين 4 آب ولغاية الاربعاء 20 آب، من العاشرة صباحا حتى الاولى بعد الظهر، في مركز الرابطة –
فردان
– بناية الوقف الدرزي".
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وأوضحت أنها "تستقبل طلبات الطلاب من السنة ثانية جامعية وما فوق للمتفوقين في دراساتهم الجامعية، وفقا للمعايير الاكاديمية فقط".
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