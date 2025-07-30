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لبنان

الرئيس عون وصل الى بيروت عائدا من الجزائر

Lebanon 24
30-07-2025 | 10:29
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وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي عائدا من الجزائر، في ختام زيارة رسمية استمرت يومين، رافقه فيها وزير الخارجية يوسف رجي ووزير الاعلام المحامي بول مرقص، ووفد رسمي. وأجرى في خلالها محادثات رسمية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وعدد من المسؤولين الجزائريين. 
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