الرئيس عون وصل الى بيروت عائدا من الجزائر

وصل رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم الى مطار عائدا من الجزائر، في ختام زيارة رسمية استمرت يومين، رافقه فيها يوسف رجي ووزير الاعلام المحامي بول مرقص، ووفد رسمي. وأجرى في خلالها محادثات رسمية مع الرئيس عبد المجيد تبون وعدد من المسؤولين الجزائريين.

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