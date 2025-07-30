"على رأس الحريرية السياسية"... بهاء الحريري يعلن عودته الدائمة إلى لبنان

أعلن أنه سيعود مع عائلته بشكل دائم الى في أيلول.

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وقال في حديث للـLBCI فور وصوله إلى ، أن "لبنان بحاجة للصادقين والمخلصين في هذه الفترة الدقيقة جدًا وسنحاول مساعدته في شتى الطرق".