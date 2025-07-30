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لبنان

"على رأس الحريرية السياسية"... بهاء الحريري يعلن عودته الدائمة إلى لبنان

Lebanon 24
30-07-2025 | 10:56
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أعلن بهاء الحريري أنه سيعود مع عائلته بشكل دائم الى لبنان في أيلول.
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وقال الحريري في حديث للـLBCI فور وصوله إلى مطار بيروت الدولي، أن "لبنان بحاجة للصادقين والمخلصين في هذه الفترة الدقيقة جدًا وسنحاول مساعدته في شتى الطرق".

وأكد أن "نحن موجودون هنا على رأس الحريرية السياسية"، مشدداً على أنه من الضروري أن يكون السلاح حصراً بيد الدولة اللبنانية.
 

 
 
 
 
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