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لبنان

بالتفاصيل.. "تاتش" تطلق باقات انترنت جديدة

Lebanon 24
30-07-2025 | 11:02
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استكمالاً لإعلان شركة تاتش عن طرحها باقات انترنت جديدة للخطوط المدفوعة سلفاً، أكّدت الشركة أن أحد الأهداف الرئيسية لعملية تجديد باقات الانترنت، والتي أصرّ عليها وزير الاتصالات شارل الحاج، يكمن في زيادة سعة الانترنت مقابل خفضٍ ملموس لسعر الجيجابايت لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
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وبهذه المعادلة، يستفيد أكثر من 61% من مشتركي شركة تاتش الذين يستخدمون باقات الانترنت ما دون 10 دولار أميركي من زيادة في سعة الانترنت وانخفاض ملموس في سعر الجيجابايت. وفي غضون أيام فقط، ستكشف الشركة عن باقات الانترنت الخاصة بحاملي الخطوط الثابتة.
 
 
وصمّمت شركة تاتش باقات الانترنت الجديدة لتتوافق مع أنماط الاستخدام الفعلية لمشتركيها، وعليه أصبحت العروض الجديدة الخاصة بحاملي الخطوط المدفوعة سلفاً على الشكل التالي:

- 1 GB بسعر 3،5 د.أ.
- 7 GB بسعر 9 د.أ.
- 22 GB  بسعر 14.5 د.أ.
- 44 GB بسعر 21 د.أ.
- 77 GB بسعر 31 د.أ.
- 111 GB  بسعر 40 د.أ.
- 444 GB  بسعر 129 د.أ.

وتتناغم هذه الباقات الجديدة مع عروض Web and Talk الحديثة التي تتوفّر لدى شركة تاتش حصراً، بحيث أصبحت مكمّلةً لها، سيما وأن حزمتين من أصل ثلاثة يتدنّى سعرها عن 10 د.أ.، كما وأنها البديل المثالي للحزمتين السابقتين HS2 و HS4.
 
وتوفّر باقة Web and Talk Mini2 3 جيجابايت، 60 دقيقة، و60 رسالة نصية قصيرة مقابل 6.9 د.أ. فقط، بينما كانت باقة HS2 توفر 1.75 جيجابايت مقابل 6 دولارات فقط.
 
 
أما باقة  Web and Talk Maxi1  فتوفّر 9 جيجابايت، 90 دقيقة و 90 رسالة نصية قصيرة مقابل 9.9 د.أ. فيما كانت باقة HS4 تحتوي على 10 جيجابايت مقابل 11 د.أ..
 
 
من جهة أخرى، تعمل الشركة كذلك باستمرار على تعزيز تغطية شبكتها وتحسين جودة خدمة الانترنت تداركاً للازدياد المتوقّع في استخدام هذه الخدمة.
 
 
 
 
 
 

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