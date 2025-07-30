بالصور.. هذا ما حصل داخل الضاحية

شهدت محلة بالضاحية الجنوبية لبيروت، مساء اليوم الأربعاء، حادثة سقوط جزء من مبنى في المنطقة.

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وأسفرت الحادثة عن تضرر سيارات، فيما لم تُسجل أي إصابات.