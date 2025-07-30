رائحة كريهة كشفتها.. "جثة" داخل منزل في النبطية!

عُثر، مساء اليوم الأربعاء، على جثة داخل أحد المنازل في محلة حي البياض بالنبطية.

وذكرت المصادر أن الجثة تعود لسيدة مُسنة تقطن بمفردها وتُدعى "س.ف."، مشيرة إلى أن رائحة كريهة انبعثت من المنزل ودفعت السكان للإبلاغ عن أمرٍ مريب هناك.

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وحالياً، يتولى مخفر التحقيق بالحادثة لكشف ملابساتها.