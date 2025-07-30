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لبنان

رائحة كريهة كشفتها.. "جثة" داخل منزل في النبطية!

Lebanon 24
30-07-2025 | 12:19
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عُثر، مساء اليوم الأربعاء، على جثة داخل أحد المنازل في محلة حي البياض بالنبطية.
 
وذكرت المصادر أن الجثة تعود لسيدة مُسنة تقطن في المنزل بمفردها وتُدعى "س.ف."، مشيرة إلى أن رائحة كريهة انبعثت من المنزل ودفعت السكان للإبلاغ عن أمرٍ مريب هناك.
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وحالياً، يتولى مخفر النبطية التحقيق بالحادثة لكشف ملابساتها.
 
 
 
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