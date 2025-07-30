أطلقها إسرائيليون.. "قنبلة" تستهدف مزارعاً لبنانياً!

أطلق جنود العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الأربعاء، قنبلة صوتية باتجاه أحد المزارعين في بلدة .

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وذكرت المعلومات أنَّ الحادثة حصلت أثناء قيام المُزارع بقطف محصول التبغ من أرضه قبالة موقع الرّاهب الإسرائيليّ.