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لبنان

أطلقها إسرائيليون.. "قنبلة" تستهدف مزارعاً لبنانياً!

Lebanon 24
30-07-2025 | 12:24
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أطلق جنود العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الأربعاء، قنبلة صوتية باتجاه أحد المزارعين في بلدة عيتا الشعب.
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وذكرت المعلومات أنَّ الحادثة حصلت أثناء قيام المُزارع بقطف محصول التبغ من أرضه قبالة موقع الرّاهب الإسرائيليّ.

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