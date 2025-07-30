يخص "المودعين".. اجتماع "مالي" في السرايا

اجتمع رئيس الحكومة ، عصر اليوم الأربعاء، مع وزير المال ، ووزير الاقتصاد ، وحاكم ، لتسريع العمل على مشروع قانون " المالية"، وبما يضمن حماية حقوق المودعين وأصول الدولة.

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