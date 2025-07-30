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لبنان

يخص "المودعين".. اجتماع "مالي" في السرايا

Lebanon 24
30-07-2025 | 13:02
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اجتمع رئيس الحكومة نواف سلام، عصر اليوم الأربعاء، مع وزير المال ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، لتسريع العمل على مشروع قانون "الفجوة المالية"، وبما يضمن حماية حقوق المودعين وأصول الدولة.
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