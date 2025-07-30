مطر: كل التقدير لما تبذله القيادة السعودية لنصرة الحقوق والقضايا العادلة

كتب النائب إيهاب مطر عبر منصة "أكس": "مرة أخرى، تثبت كفاءة ديبلوماسيتها الهادئة، ولكن الحازمة، في فرض العربية على المسرح العالمي. وها هي تنظم مؤتمراً في من أجل "حل الدولتين"، بمشاركة دولية واسعة، انتهى برسم خارطة طريق لقيام ، في أبلغ رد على المجازر الصهيونية بحق أهل غزة والضفة. كل التقدير والامتنان لما تبذله القيادة ، وعلى رأسها الملك وولي عهده الشاب ، من أجل نصرة الحقوق والقضايا العادلة".

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