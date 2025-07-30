جولة ميدانية للدفاع المدني في الشمال

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جال للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح على اتحادات بلديات جرد ، الضنية، والكورة، وتفقد مراكز الدفاع المدني الواقعة ضمن نطاق هذه الاتحادات، بمرافقة رئيس وحدة الخدمة والعمليات وليد الحشاش ورئيس شعبة الخدمة والعمليات بو شعيا، وذلك في إطار استكمال جولاته على البلديات واتحادات البلديات في مختلف المناطق، واستجابة للحاجة الملحّة إلى تعزيز الجهوزية اللوجستية والتقنية لمراكز الدفاع المدني للحد من مخاطر حرائق الغابات.و تفقد فرح مراكز الدفاع المدني في بلدات بخعون، السفيرة، بيت الفقس، وسير الضنية، حيث اطلع على التحديات التي تواجهها هذه المراكز، مشددا على "ضرورة تعزيز جهوزيتها".بعد ذلك، انتقل إلى مقر اتحاد بلديات في أميون، حيث اجتمع برئيس الاتحاد المهندس مالك فارس، بحضور عدد من رؤساء البلديات المنضوين في الاتحاد، ورؤساء مراكز الدفاع المدني في . وتمحور اللقاء حول سبل تعزيز حضور الدفاع المدني وجهوزيته في قضاء الكورة، لا سيما خلال موسم الحرائق، في ظل ما يشكله من تحد بيئي وأمني يتطلب تضافر الجهود كافة.وشدد فرح، خلال اللقاءات، على "أهمية التنسيق والتعاون بين الدفاع المدني والسلطات المحلية، وما يمكن أن تضطلع به البلديات من دور محوري في التوعية وتطبيق إجراءات الوقاية، كمنع إحراق الأعشاب اليابسة، وتنظيف جوانب الطرق، وشق الطرق بين الأشجار، وتأمين مآخذ وصهاريج مياه، لا سيما في ظل التغيرات المناخية المتسارعة".وأبدى رؤساء الاتحادات والبلديات "استعدادهم الكامل للتعاون والتنسيق ضمن الإمكانات المتاحة، والعمل على تعزيز قدرات العناصر بما يمكن مراكز الدفاع المدني من تنفيذ المهام الموكلة إليها على أكمل وجه".واختتم فرح جولته بزيارة مركزي الدفاع المدني في أميون وزغرتا.وأشارت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في إلى أن "هذه الجولة تندرج ضمن سلسلة لقاءات تنسيقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدفاع المدني والبلديات، ورفع مستوى الجهوزية والاستجابة في حالات الطوارئ. كما تؤكّد حرص المدير العام على الوقوف إلى جانب عناصر الدفاع المدني، والاستماع إلى التحديات التي يواجهونها ميدانيا، والسعي المستمر لتعزيز قدرات بما يضمن سلامة المواطنين واستمرارية أداء المهام الإنسانية".