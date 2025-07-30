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لبنان

عملية لـ"المخابرات".. ماذا فعلت في طرابلس؟

Lebanon 24
30-07-2025 | 14:13
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نفذت قوة من مخابرات الجيش، اليوم الأربعاء، عملية دهم لأحد مراكز إيواء النازحين السوريين في منطقة جبل محسن - طرابلس، والذي كان يضمّ نازحين أتوا مؤخراً من السّاحل السوري.
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وذكرت المعلومات أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات الأمنية المتواصلة لضبط أوضاع النزوح غير المنظم، والتحقق من الوضع القانوني للنازحين ومتابعة أي تحركات مشبوهة.
 
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