نفذت قوة من مخابرات الجيش، اليوم الأربعاء، عملية دهم لأحد مراكز إيواء السوريين في منطقة - ، والذي كان يضمّ نازحين أتوا مؤخراً من السّاحل السوري.

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وذكرت المعلومات أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات الأمنية المتواصلة لضبط أوضاع النزوح غير المنظم، والتحقق من الوضع القانوني للنازحين ومتابعة أي تحركات مشبوهة.