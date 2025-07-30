توترٌ على الحدود الشمالية.. هذا ما جرى مع دورية للجيش

خلال تنفيذ مهامها اليومية في مراقبة وضبط الحدود الشمالية، تعرضت دورية من الجيش لإطلاق نار، إثر رصدها عملية تهريب أشخاص من الضفة لمجرى النهر الكبير إلى الضفة ، في منطقة العريضة الحدودية.

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وبحسب المعلومات، ردّ عناصر الدورية بإطلاق النار في الهواء، واستٌقدمت تعزيزات إضافية إلى الموقع، فيما لا تزال المتابعة مستمرة. (النهار)