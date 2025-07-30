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لبنان

توترٌ على الحدود الشمالية.. هذا ما جرى مع دورية للجيش

Lebanon 24
30-07-2025 | 14:16
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خلال تنفيذ مهامها اليومية في مراقبة وضبط الحدود الشمالية، تعرضت دورية من الجيش لإطلاق نار، إثر رصدها عملية تهريب أشخاص من الضفة السورية لمجرى النهر الكبير إلى الضفة اللبنانية، في منطقة العريضة الحدودية.
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وبحسب المعلومات، ردّ عناصر الدورية بإطلاق النار في الهواء، واستٌقدمت تعزيزات إضافية إلى الموقع، فيما لا تزال المتابعة مستمرة. (النهار)
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