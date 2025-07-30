Advertisement

لبنان

جمعية عمومية لنقابة موظفي المصارف والشمال

Lebanon 24
30-07-2025 | 15:00
A-
A+

Doc-P-1398685-638895082101969518.png
Doc-P-1398685-638895082101969518.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت نقابة موظفي المصارف في طرابلس والشمال جمعية عمومية في نقابة المهندسين، بمشاركة رئيس إتحاد موظفي المصارف جورج الحاج وأعضاء المجلس التنفيذي، ورئيس نقابة الشمال حسان ريفي وحشد من الموظفين، حيث جرى عرض آخر المستجدات المتعلقة بتجديد العمل الجماعي ومشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والانتساب الى الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف.
Advertisement
 
بعد النشيد الوطني رحب النقيب حسان ريفي بالحضور، مؤكدا أننا بتضامننا جميعا وتعاوننا وتكاتفنا نستطيع ان نحقق ربما القليل من التغيير في واقعنا الوظيفي والاجتماعي، معلنا أن عقد العمل الجماعي هو خط أحمر وأن سياسة الجمعية في المماطلة وتأجيل قرار الموافقة على مطالب الاتحاد ستقابل بتصعيد قد يصل الى اعلان الاضراب في القطاع المصرفي، وبالأخص في حال فشلت وزارة العمل في إيجاد التسوية التي تعيد لنا كموظفي المصارف كرامتنا التي انتهكت من قبل إدارات مصرفية لم تنصف الموظف الذي امضى حياته في العمل بضمير في مؤسسته المصرفية التي تخلت عنه وقررت صرفه من العمل متذرعة بما حل بالبلاد بعد 17 تشرين الأول 2019.
 
 
وأضاف ريفي: اننا في مجلس النقابة نؤيد اقتراحات مجلس الاتحاد في تعديل العقد وبالأخص موضوع الرواتب والمنح المدرسية ومساهمة إدارات المصارف في تغطية المصاريف الطبية خارج المستشفى، فهل يعقل ان نستكين ونرضخ لمشيئة إدارات المصارف التي تدفع لنا حفنة من الدولارات بصورة استنسابية ورواتب بالليرة اللبنانية تتبخر مع نهاية الاسبوع الاول من الشهر؟ طبعاً لا، لذلك، ندعو مجلس الاتحاد الى التمسك بالمطالب والإصرار على تحقيقها بالتراضي مع جمعية المصارف وبمباركة وزير العمل او من خلال التحركات التصعيدية التي ستؤدي حتماً الى فض الشراكة مع إدارات المصارف التي ترفض تفهم واقعنا الاجتماعي المعيشي.
 
بعد ذلك، تحدث رئيس الاتحاد جورج الحاج فقدم شرحا حول المفاوضات الجارية بين الاتحاد وجمعية المصارف، عارضا لوساطة وزيرالعمل في هذا السياق بما يتعلق بعقد العمل الجماعي وتحقيق المطالب لا سيما على صعيد الصحة والتعليم، لافتا الى أن إدارات المصارف لن تجد أشرف من موظفي المصارف الذين تحملوا ما لا يطيقون خلال الأزمة وخلال تحركات المودعين لا يستطيع أي شخص أن يتحملها، لافتا الى ما عاناه الموظفون من بعض الاهانات وحجز الحرية من قبل بعض المودعين.
 
وعرض الحاج للظروف الصعبة التي يعيشها لبنان بكل قطاعاته، مشددا على أن موظفي المصارف هم أصحاب حق، ولا بد من أن يحصلوا على حقوقهم مهما بلغت التضحيات، مؤكدا أن الاتحاد لم يهدأ إلا مع إقرارها لإنصافهم وإعادة الطمأنينة الى حاضرهم ومستقبلهم.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
رسامني إجتمع مع وفد نقابة أصحاب الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت
lebanon 24
31/07/2025 00:30:49 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز اثنين من جمعية الخريجين التقدميين في عضوية نقابة أطباء لبنان
lebanon 24
31/07/2025 00:30:49 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية المصارف: نُرحّب بهذا القرار الذي يهدف إلى حماية جميع المودعين
lebanon 24
31/07/2025 00:30:49 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة موظفي الخليوي: الموسوي أكد دعمه
lebanon 24
31/07/2025 00:30:49 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:23 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2025-07-30
16:46 | 2025-07-30
16:44 | 2025-07-30
16:32 | 2025-07-30
16:21 | 2025-07-30
16:14 | 2025-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24