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لبنان

حركة المرور كثيفة.. ماذا يجري في جونية؟

Lebanon 24
30-07-2025 | 15:19
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أفادت غرفة التحكم المروري، بأن أشغالاً على جسر "الهوم سيتي" في جونية - المسلك الغربي، تسبّبت بازدحام كثيف في حركة السير، فيما يعمل درّاج من مفرزة سير جونية على تسهيل المرور في المحلة.
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