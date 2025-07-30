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لبنان
حركة المرور كثيفة.. ماذا يجري في جونية؟
Lebanon 24
30-07-2025
|
15:19
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أفادت
غرفة التحكم
المروري، بأن أشغالاً على جسر "
الهوم سيتي
" في
جونية
- المسلك
الغربي
، تسبّبت بازدحام كثيف في حركة السير، فيما يعمل درّاج من مفرزة سير جونية على تسهيل المرور في المحلة.
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