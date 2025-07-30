جنبلاط تلقى رسالة شكر من الفاتيكان على التهنئة بانتخاب البابا لاوون الرابع عشر

تلقّى الرئيس السابق للحزب التقدمي ، ، رسالة من نائب أمين سر المطران إدغار بينيا بارا، عبر في باولو بورجيا، شاكراً إياه بإسم قداسة البابا لاوون على التهنئة في مناسبة انتخابه البابوي.

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وجاء في الرسالة: "تلقّى قداسة البابا ليون الرابع عشر ببالغ السرور تهنئتكم له بمناسبة انتخابه حبراً أعظم. وينقل لكم تأكيده على صلاته من أجل لبنان، وكذلك مشاعره العميقة بالمودة. ويرفع لكم ولأحبائكم البركات السماوية من . وتفضلوا بقبول تعابير مشاعري المخلصة".