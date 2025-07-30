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مقدمات نشرات الأخبار المسائيةمقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"يطفو على الاهتمامات إصرار على تنفيذ الاصلاحات الشاملة إنطلاقا من مطبخ المجلس النيابي، ولعل أبرزها قانوني استقلالية القضاء وهيكلة المصارف في الجلسة التشريعية ومن ثم ترحيلهما للسلطة التنفيذية الذين سيتم إقرارهما غدا.ولتحقيقها عقدت اللجان النيابية اليوم جلسة مشتركة وناقشت ثلاثة بنود :هي تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تقرر تشكيل لجنة فرعية لفترةأسبوعين لدراسة القانون الخاص بهذا الملف ومن مهامها دراسته وإعادته إلى اللجان المشتركة وبالتالي إقراره ودراسة المشاريع المطروحة من قبل الحكومة ونسبة نجاحها.البند الثاني إقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام إلى شرعة التقاعد وتمت الموافقة عليه من قبل اللجان المشتركة ليوضع على جدول أعمال إجتماع هيئة مكتب المجلس المقبل ومن ثم عرضه على الهيئة العامة لإقراره.أما البند الثالث فهو إقتراح قانون يجيز لبلدية الترخيص في إنتاج الطاقة حيث تقرر إنتظار تشكيل الهيئة الناظمة في وزارة الطاقة وبالتالي تم تأجيله.أقر مجلس القضاء الاعلى مشروع التشكيلات القضائية ، واحاله إلى وزير العدل الذي اكد في مؤتمر صحافي "ألا محاصصة او استنسابية ولا عائق في إقرار التشكيلات".وفي سياق الإصلاحات وتعزيز روابط بمحيطه يجري رئيس الجمهورية جوزاف عون جولة على عدد من الدول العربية, وقد أكد من الجزائر إصراره على إنقاذ لبنان من المخاطر المحدقة وإعادة الدولة الكاملة الاوصاف والمواصفات وأولها سيادتها الكاملة وغير المنتقصة والمشتركة مع أي كان على كامل أرضها وكل شعبها.وقال: هذه قضية لا شك أن كل عربي صادق يؤيدها ويدعمنا في سبيل تحقيقه مشيرا إلى أن التضامن العربي هو ضرورة لقوة لبنان وهو يصلب وحده، ويحصن سيادته واستقلاله.مواقف رئيس الجمهورية وعلى وجه الخصوص في ملف التفاوض والسلام أشاد بها الرئيس نبيه بري...هذا وينتظر لبنان الرد على رده الاخير بالنسبة إلى ورقة الموفد الاميركي توم باراك.إلا أن وزير المالية الاسرائيلي بتلسئيل سموتريتش رأى أن القرى التي دمرها جيش العدو الاسرائيلي في جنوب لبنان لن يعاد بناؤها مشيرا إلى أن الجيش الاسرائيلي لن ينحسب من النقاط الخمس.وفي غضون ذلك تستمر الخروقات الاسرائيلية بتحليق الطائرات المسيرة بشكل دائم في سماء لبنان إلى جانب إعتداءات بأوجه مختلفة.وفي كلمة متلفزة أشار الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية لاستشهاد القيادي في فؤاد شكر إلى أن لا ربط بين سلاح المقاومة والاتفاق. فالسلاح شأن لبناني داخلي، والدولة هي المعنية اليوم بالتصدي لاسرائيل وخروقاتها وهذه مسؤوليتها.الشيخ نعيم قال لن نسلم سلاحنا لاسرائيل وسلاحنا لحماية لبنان ومستعدون لمناقشة كيف يستفيد لبنان من سلاحنا.هذا ويتواصل تسونامي الاجرام الاسرائيلي في غزة أيضا وسط تجويع أهلها حيث اعلن الاسعاف والطوارئ ارتقاء 13 شهيدا من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال.واعلنت وكالة أممية أن الحرب المستمرة وانهيار الخدمات الاساسية والقيود الشديدة على توصيل وتوزيع المساعدات الانسانية المفروضة على الامم المتحدة أدت إلى ظروف كارثية للأمن الغذائي لمئات آلاف الاشخاص في أنحاء قطاع غزة.وقد ندد خبراء الامم المتحدة لحقوق الانسان بتعمد إسرائيل تعطيش الشعب الفلسطيني وتجويعه مؤكدين أن قرارات مسؤولي الحكومة الاسرائيلية في هذا الشأن تصل إلى مستوى الجرائم.أما التسونامي الفعلية فقد ضربت جزيرة كامشاتكا في أقصى الشرق الروسي في زلزال بلغت قوته ثماني درجات فاصلة سبعة ووصلت موجات التسونامي شمال جزر كوريل واليابان وسط تحذيرات في ودول مطلة على المحيط الهادئ من موجات مد قوية.مقدمة الـ "أم تي في"الأجواء تحتدم قبل ستة أيام من انعقاد جلسة . فحزب الله، بلسان النائب حسين جشي، اعتبر أن نزع سلاح المقاومة بالقوة لا يمكن تحقيقه أو حتى رؤيته بالأحلام.في المقابل فإن وزير المالية في إسرائيل أعلن أن الجيش لن ينسحب من النقاط الخمس في جنوب لبنان. وبين الموقفين يبدو لبنان الرسمي في مأزق.صحيح أن مجلس الوزراء سيبحث الثلاثاء في قضية حصر السلاح، لكن الأجواء حتى الآن لا توحي أن البحث سيوصل إلى نتيجة، ما دام حزب الله مصرا على موقفه، وما دام يعتبر أن الدولة ضعيفة ولا يمكن أن تحميه.فالحزب المشارك في الدولة عبر السلطتين التنفيذية والتشريعية وفي مختلف المؤسسات، أعلن على لسان نائبه جشي أن تسليم السلاح لن يحصل إلا في حال وجود دولة قوية. فماذا لو سلمت بقية المكونات الطائفية المذهبية في لبنان بما يقوله حزب الله، فتسلحت وبنت ميليشياتها الخاصة بحجة أن الدولة غير قوية؟ ألا نعود في هذه الحالة إلى ما كنا عليه زمن الحرب اللبنانية من العام 1975 إلى العام 1990؟توازيا، ينعقد مجلس النواب غدا في جلسة تشريعية وعلى جدول أعماله خمسة اقتراحات ومشاريع قوانين. اللافت أن رئيس مجلس النواب، وللمرة الثانية على التوالي، غيب اقتراح القانون المتعلق بتعديل قانون الإنتخابات عن الجلسة مع أنه يحمل صفة المعجل المكرر. فإلى متى يواصل الرئيس بري ضرب القانون الداخلي لمجلس النواب؟قضائيا، مجلس القضاء الأعلى أقر بالإجماع مرسوم التشكيلات القضائية وأحاله على وزير العدل. وكل المعلومات تؤكد أنه سيسير في "خط عسكري"، أي أن جميع المسؤولين سيوقعون عليه كما ورد، ما يشكل خطوة مهمة على طريق تثبيت استقلالية السلطة القضائية.البداية من البحث عن صيغة لقرار حصر السلاح. فرئيس الكتائب يكشف للـ mtv عن حراك جديد مع "القوات" و"الاشتراكي" مؤكدا: السلطة مجتمعة مسؤولة، لكنها ليست خصمنا.مقدمة "المنار"بين التنبيه من الخطر الوجودي والدعوة الى الوعي الضروري، كان نداء الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم من على منبر السنوية الاولى لقائد من قادة المقاومة الذين صنعوا للبنان عزه وحفظوا سيادته واهله، هو القائد الجهادي الكبير الشهيد السيد فؤاد شكر (السيد محسن).وآخر الكلام كأوله – انه لو اجتمعت الدنيا علينا من اولها الى آخرها لن تستطيع ان تأخذ لبنان رهينة لاسرائيل او تجعله ملحقا بها – حسم الشيخ قاسم – ولا احد يطلب منا لا اعترافا ولا صلحا ولا استسلاما، والنتيجة التي لن يقدر على تغييرها احد ان الاحتلال لن يبقى والوصاية لن تبقى ونحن اهل الارض سنبقى.وبواضح الكلام للداخل والخارج، قال الشيخ قاسم: لبنان كله معرض لخطر وجودي، والسلاح الذي معنا هو لمقاومة اسرائيل ولا علاقة له بالداخل، وحاضرون للنقاش كيف يكون جزءا من قوة لبنان.وأما كل من يطالب اليوم بتسليم السلاح داخليا او خارجيا او عربيا او دوليا فهو يخدم المشروع الاسرائيلي مهما كان اسمه او صفته أو عنوانه، وما حدا يلعب معنا هاللعب.وعن الخطاب السياسي اللبناني فيجب ان يكون لايقاف العدوان وليس لتسليم السلاح لاسرائيل، كما أوضح سماحته، والاولوية الآن لقيام الدولة بواجباتها من وقف العدوان بكل السبل الدبلوماسية والعسكرية واعادة الاعمار.ونصيحة الامين العام لجميع اللبنانيين: فلنخرج اسرائيل بوحدتنا ولنعمر بلدنا بتكاتفنا، ولنقل للعرب والأجانب أهلا بكم داعمين لإخراج اسرائيل واعمار البلد وبهذا تحققون مصالحكم ومصلحة لبنان وليس مرحبا بمن يريد خدمة اسرائيل ومشروعها.مشروع يجاهر به الصهاينة على مراى ومسمع جميع المطالبين بنزع السلاح، وتكفل بشرحه الوزير الصهيوني بتسلئيل سموترتش من كريات شمونة اليوم، بان كيانه لن ينسحب من النقاط الخمس ولن يسمح باعادة اعمار القرى المهدمة، وانه لا مكان آمنا بكل لبنان.امن هو بعهدة الجيش اللبناني كما أكد قائده العماد رودولف هيكل في امر اليوم للعسكريين بعيدهم، محددا التحديات المتمثلة بالعدوانية الصهيونية والاحتلال وبالخطر التكفيري، ومؤكدا من جهة اخرى أن الجيش لن يتهاون في إحباط أي محاولة للمساس بالأمن والسلم الأهلي أو جر الوطن إلى الفتنة.مقدمة الـ "أو تي في"يوما بعد يوم، تحطم السلطة اللبنانية ارقاما قياسية، لا بالانجازات والحلول، بل بالوعود غير المطبقة او غير القابلة للتطبيق.ففي موضوع التحرير وتسليم السلاح، يهاجم بعض السلطة بعضها الآخر، ويثني بعض ثالث من ضمنها على ادائها، من دون ان يفهم احد على الاطلاق ماذا يفعل كل هؤلاء في مواجهة كل الضغوط ولماذا يستمرون بالجلوس حول طاولة حكومية واحدة طالما هم مختلفون.وفي ملف النزوح السوري تتكاثر الاقوال وتتناثر الافعال، في غياب خطة تؤمن العودة السريعة المطلوبة بعد سقوط النظام وتوقف الحرب ورفع العقوبات، تماما كالترهل الخطير لاجراءات حماية الحدود الشمالية والشرقية من اخطار الارهاب.وفي ملف اموال المودعين، تغييب واضح للتدقيق الجنائي وغموض يكتنف مدى التقدم او مقدار التعثر، في ظل غياب أي تصور إصلاحي واضح ومتكامل يضمن إعادة الاموال إلى أصحابها، ووضع خطة تعاف اقتصادي وسياسة مالية واضحة… كل ذلك فيما يجتر بعض رؤساء اللجان اعذارا اكل عليها الدهر وشرب، ويضيعون الطاسة حول قانون اصلاح المصارف وما يرتبط به من تشريع، بالكلام الكثير.وفي ملف الطاقة والمياه، اين الوفاء بوعود رفع ساعات التغذية الكهربائية الى حدها الاقصى في ستة اشهر ومعالجة الشح الفاضح في المياه؟وفي ملف استقلالية القضاء، وسط عجز القانون المحال من الحكومة عن تحقيقها، ماذا عن المحاصصة الفاقعة في التشكيلات القضائية كما سائر التعيينات؟في الخلاصة، يبدو ان الدوران في الحلقة المفرغة مستمر وان التلهي بالشكليات والقشور سيبقى عنوان المرحلة.انها الحقيقة المرة، لكنها تبقى وحدها الحقيقة.مقدمة الـ "أل بي سي"هل يريد كل لبنان فعلا، وهل هو قادر اصلا على مواجهة مسار الشرق الاوسط كله، المتوجه صوب وقف الحروب، والازمات الاقتصادية وتوسعة اتفاقات ابراهام؟ما هو مطلوب منه أمران: حصر السلاح بيد الدولة، واقرار اصلاحات تعيد مستثمري العالم اليه وعلى رأسهم اللبنانيين.بعد سبعة اشهر على اعادة تكوين السلطة ساعة الحقيقة دقت، وهي ستترجم بموعدين:الاول غدا, عندما يطل رئيس الجمهورية جوزاف عون من قلب وزارة الدفاع قرابة العاشرة صباحا، امامه قائد الجيش العماد رودولف هيكل والضباط والعناصر، حماة الوطن وحدهم، ليخبر اللبنانيين بالتفصيل وبوضوح كامل حقيقة ما جرى ويجري من مفاوضات مع واشنطن بحسب ما علمت الـ LBCI.ليقول لهم, ان الفرص تضيق امامنا كلنا, فقرار حصرية السلاح لا رجعة عنه,وتطبيقه يحتاج فعلا لا قولا الى برنامج عملي, من دون ان يؤدي ذلك الى توترات تؤثر على السلم الاهلي.ما سيقوله عون, سيسمع بدقة في عين التينة وفي الضاحية, وهو سيشكل عنوان الموعد الثاني, الثلثاء المقبل, الثالثة عصرا, عندما ستلتئم الحكومة وعلى بنود جدول اعمالها مناقشة حصرية السلاح.حتى الساعة, تقول المعلومات ان وزراء امل سيحضرون الجلسة, فهي بحسب الدعوة مخصصة لاستكمال نقاش ما سبق وطرح في هذا الشأن, ولا بد من الاستماع الى ما سيعرضه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.حزب الله, وعلى لسان امينه العام الشيخ نعيم قاسم, لم يتطرق في كلمته مساء الى جلسة الحكومة, لكنه اكد ان كل دعوة لتسليم السلاح والعدوان الاسرائيلي مستمر,بغض النظر عمن يطلقها ,تخدم المشروع الاسرائيلي,وهو وضع تنفيذ اتفاق وقف النار ممرا الزاميا للوصول الى ما اسماه "احلى نقاش " وتجاوبا من افضل انواع التجاوب.اما بالعودة الى الجلسة وكيف ستنتهي,هل بتوصية او بقرار تحدد فيه "اجندة" تنفيذ حصر السلاح بيد الدولة , فسيناقش بحسب معلومات الـ LBCI من الان حتى الثلثاء, بعدما ينقل عون للبنانيين جميعا, ومن بينهم من دفع غاليا جدا ثمن الحرب الاسرائيلية الحقيقة, ليبقى القرار والمستقبل بيد كل اللبنانيين, وليس ملك فئة منهم.مقدمة نشرة "الجديد"كما على ظاهرها أخرجت الأرض أثقال الباطن بسادس أقوى زلزال على وجهها في التاريخ مصدره سواحل انحشرت فيه صفيحة تكتونية تحت أخرى في قلب محيط هادئ ابتلع نفسه قبل أن يرتفع قاع البحر ويقذف من جوفه مدا عاليا بمليارات الأطنان من الماء مشكلا موجات تسونامي تخطت الأمتار الأربعة ارتفاعا وضربت سواحل الدول المترامية على طول المحيط.وامتدادا لخط الزلازل الجيوفيزيائية في المحيط الهادىء رصدت مراكز القرار نشاطا للصفائح التكتونية السياسية عند سواحل لبنان على الأبيض المتوسط تحت ضغط دفق المعلومات التي توزعت ما بين استدراك الأمور ووقوع المحظور مع بدء العد العكسي للأول من آب تاريخ انطلاق المرحلة الأولى لحصر السلاح.وفي معلومات الجديد على توقيت المهل استدرك الجانب اللبناني الموقف بعد التماسه التحفظ الأميركي والرفض الإسرائيلي للرد اللبناني وبالبريد العاجل وجه رئيس الحكومة نواف سلام رسالة إلى أبلغهم فيها بنيته عقد جلسة حكومية على بند السلاح وحدد الثلاثاء المقبل موعدا لها فيما تتجه الأنظار إلى خطاب رئيس الجمهورية جوزاف عون عشية عيد الجيش والذي سيكون بحسب المعلومات حاسما لجهة موقف لبنان الرسمي من قضية حصرية السلاح.بالتوازي مع تحميل إسرائيل مسؤولية عدم الانسحاب بعد الإشارات السلبية واحتمالات التصعيد الإسرائيلي معطوفة على التحذيرات التي وصلت إلى لبنان موقف حزب الله قبيل الاستحقاقين الرئاسي والحكومي أعلنه أمينه العام الشيخ نعيم قاسم بقوله إذا ربط البعض بين السلاح والاتفاق فإن السلاح شأن داخلي لا علاقة له بالعدو الإسرائيلي.وما بين الموقفين الرسمي والحزبي رميت كرة النار في ملعب مجلس الوزراء وعلى حافة اللا حرب واللا سلم فإن إسرائيل لا تحتاج إلى ذريعة لتضرب بدليل استمرار اعتداءاتها على لبنان وبمعزل عن تهديداتها باستهداف البنية التحتية للدولة اللبنانية نقلت القناة الرابعة عشرة العبرية عن وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من خمس نقاط يوجد فيها داخل الأراضي اللبنانية والقرى الشيعية التي دمرت لن يعاد إعمارها.وربطا استغرب رئيس مجلس النواب نبيه بري تبني البعض في الداخل أسلوب التهويل المتكرر بحرب واسعة على لبنان ووصفه بأنه يتنافى مع روح المسؤولية الوطنية وعشية العيد الثمانين للجيش اللبناني.وفي أمر اليوم أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل عدم التهاون في إحباط أي محاولة تمس بالأمن أو تجر الوطن إلى الفتنة لتستقر أحداث اليوم على وضع نقطة عند آخر سطر التشكيلات القضائية.وعلى مسافة الرابع من آب الذكرى السنوية الخامسة لتفجير المرفأ أبقت على القاضي طارق البيطار محققا عدليا ورئيسا لمحكمة الجنايات.أما النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان فحلت عقدتها بتعيين القاضي سامي صادر مدعيا عاما لها وبحسب وزير العدل عادل نصار فإن التشكيلات سلكت طريقها من دون محاصصة قبل أن يسلك قانون استقلالية القضاء غدا في مجلس النواب.