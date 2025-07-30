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لبنان

تطورٌ جديد في ملف كازينو لبنان.. استدعاء وزيريْن للتحقيق

Lebanon 24
30-07-2025 | 16:21
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أفادت معلومات صحفية بأن قاضي التحقيق في جبل لبنان، يستدعي غداً وزير المالية السابق يوسف الخليل، ووزير السياحة السابق وليد نصار في ملف المراهنات بكازينو لبنان.
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