مساء.. قنابل إسرائيلية تستهدف عيتا الشعب

ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أكثر من قنبلة صوتية باتجاه بلدة .

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وتحدثت مصادر ميدانية عن تردد أصداء الانفجارات الناجمة عن إلقاء القنابل في البلدات القريبة من عيتا الشعب.