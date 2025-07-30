Advertisement

لبنان

مساء.. قنابل إسرائيلية تستهدف عيتا الشعب

Lebanon 24
30-07-2025 | 16:14
A-
A+
Doc-P-1398714-638895151184831208.jpg
Doc-P-1398714-638895151184831208.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أكثر من قنبلة صوتية باتجاه بلدة عيتا الشعب.
Advertisement
 
وتحدثت مصادر ميدانية عن تردد أصداء الانفجارات الناجمة عن إلقاء القنابل في البلدات القريبة من عيتا الشعب.

مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة في أجواء عيتا الشعب
lebanon 24
31/07/2025 00:32:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة إسرائيلية قامت بإلقاء قنبلة صوتية على بلدة عيتا الشعب
lebanon 24
31/07/2025 00:32:02 Lebanon 24 Lebanon 24
محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة في عيتا الشعب ولا إصابات
lebanon 24
31/07/2025 00:32:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة في بلدة عيتا الشعب بالقرب من جبانة البلدة
lebanon 24
31/07/2025 00:32:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:23 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2025-07-30
16:46 | 2025-07-30
16:44 | 2025-07-30
16:32 | 2025-07-30
16:21 | 2025-07-30
15:54 | 2025-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24