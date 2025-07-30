27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وقفة تضامنية مع غزة في النبطية
Lebanon 24
30-07-2025
|
16:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظمت في
مدينة النبطية
وقفة تضامنية مع غزة وضد المجازر الاسرائيلية التي ترتكب في حق اهلها، بدعوة من مفتي وإمام مدينة
النبطية
الشيخ
عبد الحسين
صادق، في باحة النادي
الحسيني
لمدينة النبطية، وفي حضور عضو
هيئة الرئاسة
في "حركة امل" خليل
حمدان
، رئيس بلدية النبطية عباس
فخر الدين
وممثلين عن الاحزاب والقوى السياسية وشخصيات ومواطنين.
Advertisement
والقى المفتي صادق كلمة أعلن فيها أن "هذا اللقاء الغيور يأتي لإطلاق صرخة تعاطف أخويٍّ إنسانيٍّ حميم حيال كل ما يجري من فظائع يرتكبها
الكيان الصهيوني
الشّاذ أمامَ أنظارِ كلّ العالم بحقّ شعب غزّة".
أضاف: "نسجّل بإكبارّ وذُهول لهذا الشّعب الصلب صموده الجّبّار حيال كل أساليب التصفيّة والإبادة التي تٌمارس في حقهِ".
وختم: "ليتيقن شركاؤنا في الوطن، أن أبناء الجنوب، بما كابدوه على مدى عقودٍ من غياب الدولة وتهميشها، وبما سخوا فيه من عظيم التضحيات وغالي الأحبّة، هُم أشدُّ طوقاً الى قيام الدولة وازدهارها وسيادتها وأمانها، إنهم روّاد حياة ونهضة تشهدُ لعبقرياتهم وفنّهم وابداعهم عواصم العالم"...
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" نظم وقفة تضامنية في صور مع إيران
Lebanon 24
"حزب الله" نظم وقفة تضامنية في صور مع إيران
31/07/2025 00:30:51
31/07/2025 00:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وقفة تضامنية مع ايران في مخيم نهر البارد
Lebanon 24
وقفة تضامنية مع ايران في مخيم نهر البارد
31/07/2025 00:30:51
31/07/2025 00:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في مخيم البداوي.. وقفة تضامنية تضامنا مع غزة وإضراب عن الطعام
Lebanon 24
في مخيم البداوي.. وقفة تضامنية تضامنا مع غزة وإضراب عن الطعام
31/07/2025 00:30:51
31/07/2025 00:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في المنية.. وقفة تضامنية مع قطاع غزة رفضا للمجاعة والابادة
Lebanon 24
في المنية.. وقفة تضامنية مع قطاع غزة رفضا للمجاعة والابادة
31/07/2025 00:30:51
31/07/2025 00:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:56 | 2025-07-30
30/07/2025 04:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار بحث مع الخازن ورئيس بلدية ذوق مصبح مسألة الأمن في المعاملتين والشارع البحري
Lebanon 24
الحجار بحث مع الخازن ورئيس بلدية ذوق مصبح مسألة الأمن في المعاملتين والشارع البحري
16:46 | 2025-07-30
30/07/2025 04:46:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قرّر "حزب الله" مالياً؟ مركز إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا قرّر "حزب الله" مالياً؟ مركز إسرائيلي يكشف
16:44 | 2025-07-30
30/07/2025 04:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تطورٌ جديد في ملف كازينو لبنان.. استدعاء وزيريْن للتحقيق
Lebanon 24
تطورٌ جديد في ملف كازينو لبنان.. استدعاء وزيريْن للتحقيق
16:21 | 2025-07-30
30/07/2025 04:21:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء.. قنابل إسرائيلية تستهدف عيتا الشعب
Lebanon 24
مساء.. قنابل إسرائيلية تستهدف عيتا الشعب
16:14 | 2025-07-30
30/07/2025 04:14:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سحب أوراق نقدية من السوق.. هذا ما يقوم به مصرف لبنان
Lebanon 24
سحب أوراق نقدية من السوق.. هذا ما يقوم به مصرف لبنان
02:45 | 2025-07-30
30/07/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفعت فاتورة الكهرباء
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفعت فاتورة الكهرباء
07:40 | 2025-07-30
30/07/2025 07:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ماجدة الرومي.. فنانة لبنانية شهيرة تجثو على ركبتيها أمام السيدة فيروز شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
بعد ماجدة الرومي.. فنانة لبنانية شهيرة تجثو على ركبتيها أمام السيدة فيروز شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
23:00 | 2025-07-29
29/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. هذا ما حصل داخل الضاحية
Lebanon 24
بالصور.. هذا ما حصل داخل الضاحية
11:23 | 2025-07-30
30/07/2025 11:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يكن يرد على الهاتف.. غسان الرحباني يكشف الوضع النفسي للراحل زياد الرحباني في أيامه الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
لم يكن يرد على الهاتف.. غسان الرحباني يكشف الوضع النفسي للراحل زياد الرحباني في أيامه الأخيرة (فيديو)
00:03 | 2025-07-30
30/07/2025 12:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:56 | 2025-07-30
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:46 | 2025-07-30
الحجار بحث مع الخازن ورئيس بلدية ذوق مصبح مسألة الأمن في المعاملتين والشارع البحري
16:44 | 2025-07-30
ماذا قرّر "حزب الله" مالياً؟ مركز إسرائيلي يكشف
16:21 | 2025-07-30
تطورٌ جديد في ملف كازينو لبنان.. استدعاء وزيريْن للتحقيق
16:14 | 2025-07-30
مساء.. قنابل إسرائيلية تستهدف عيتا الشعب
15:54 | 2025-07-30
عن القيادي في "الحزب" فؤاد شكر.. ماذا قال أدرعي؟
فيديو
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
31/07/2025 00:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
01:32 | 2025-07-30
31/07/2025 00:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
12:35 | 2025-07-29
31/07/2025 00:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24