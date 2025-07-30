وقفة تضامنية مع غزة في النبطية

نظمت في وقفة تضامنية مع غزة وضد المجازر الاسرائيلية التي ترتكب في حق اهلها، بدعوة من مفتي وإمام مدينة الشيخ صادق، في باحة النادي لمدينة النبطية، وفي حضور عضو في "حركة امل" خليل ، رئيس بلدية النبطية عباس وممثلين عن الاحزاب والقوى السياسية وشخصيات ومواطنين.

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والقى المفتي صادق كلمة أعلن فيها أن "هذا اللقاء الغيور يأتي لإطلاق صرخة تعاطف أخويٍّ إنسانيٍّ حميم حيال كل ما يجري من فظائع يرتكبها الشّاذ أمامَ أنظارِ كلّ العالم بحقّ شعب غزّة".



أضاف: "نسجّل بإكبارّ وذُهول لهذا الشّعب الصلب صموده الجّبّار حيال كل أساليب التصفيّة والإبادة التي تٌمارس في حقهِ".



وختم: "ليتيقن شركاؤنا في الوطن، أن أبناء الجنوب، بما كابدوه على مدى عقودٍ من غياب الدولة وتهميشها، وبما سخوا فيه من عظيم التضحيات وغالي الأحبّة، هُم أشدُّ طوقاً الى قيام الدولة وازدهارها وسيادتها وأمانها، إنهم روّاد حياة ونهضة تشهدُ لعبقرياتهم وفنّهم وابداعهم عواصم العالم"...