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لبنان

توقيف سجين فار خلال ساعات في طرابلس

Lebanon 24
30-07-2025 | 17:00
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بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف السجين الفار "ر.ف" وذلك خلال أقل من 12 ساعة على فراره.
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وكان "ر.ف" قد فرّ صباح اليوم من داخل إحدى مستشفيات مدينة طرابلس خلال خضوعه لفحص صور شعاعية، بعد أن غافل العناصر الأمنية المرافقة له.

يُذكر أن الموقوف متّهم بجريمة قتل، وقد أُعيد إلى مكان توقيفه وسط إجراءات أمنية مشدّدة.
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