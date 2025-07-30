توقيف سجين فار خلال ساعات في طرابلس

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بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت دورية من في من توقيف السجين الفار "ر.ف" وذلك خلال أقل من 12 ساعة على فراره.وكان "ر.ف" قد فرّ من داخل إحدى مستشفيات مدينة خلال خضوعه لفحص صور شعاعية، بعد أن غافل العناصر الأمنية المرافقة له.يُذكر أن الموقوف متّهم بجريمة قتل، وقد أُعيد إلى مكان توقيفه وسط إجراءات أمنية مشدّدة.