التشكيلات القضائية أنجزت "من دون تدخلات"

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أنجزت التشكيلات القضائية الشاملة، وأعلن مجلس الأعلى أنه بعد اجتماعات دورية ومكثفة ومتواصلة وشبه يومية، عقدَها للبحث في المناقلات القضائية التي شملت 524 قاضياً وامتدت لشهرين؛ أنجز مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية، وأقرّه أمس "وجاء نتاج إجماع ، بمعزل عن التأثر بأي تدخلات من أي جهةٍ أتت، بما ضَمَنَ استقلالية هذا المشروع، الذي تمّ الاستناد فيه إلى المعايير الموضوعية التي سبق أن أقرّها، وإلى أسباب موجبة أعلن فيها أنه سوف يراقب عمل القضاة المعيّنين وأداءَهم، خلال فترة قصيرة المدى، لا تتجاوز الستة أشهر، تترتب في نهايتها، النتائج الملائمة تجاه كل من لا يقوم بواجباته وموجبات قسَمه". وذكر أنه أحال مشروع التشكيلات القضائية بعد توقيعه إلى وزير العدل عادل نصار الذي اعلن أنه "اعتمد معيار الابتعاد عن المحاصصة، ومجلس القضاء الأعلى اعتمد معايير موضوعية، ولم أطّلع على عملهم، ولديّ ثقة كبيرة بأعضاء المجلس ورئيسه"، مؤكداً أنّه "لم تحصل أيّ محاصصة أو استنسابية في اختيار المراكز. وشدّد على أنّه "لم يحصل أي خلاف مع مجلس القضاء الأعلى في التشكيلات القضائية، ولم نتدخّل في عمل المجلس". واذا كان سيُحيل التشكيلات على رئيس الجمهورية لإقرارها اليوم، قال: سأطّلع على مضمون التشكيلات، ولا أنتظر وجود أيّ عائق لإقرارها، لأنّ مجلس القضاء موضع ثقة وعمل بشكل جديّ ومستمر".أبرز الأسماء:القاضي رجا حاموش مدعياً عامّاً استئنافيّاً في- القاضي سامي صادر مدعياً عامّاً استئنافيّاً لجبل- القاضي كمال نصار رئيساً لهيئة اتهامية بيروت- قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان- القاضي هاني مدعياً عامّاً استئنافيّاً للشمال- القاضية نجاة أبو شقرا نائباً عامّاً استئنافيّاً للنبطية- القاضي زاهر حمادة النائب العام الاستئنافي في الجنوب- دورا الخازن رئيسة اللهيئة الاتهامية في- مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كلود غانم- النائب القاضية سمرندا نصار محامية عامة تمييزية- رئيس محكمة الجنابات في ربيع الحسامي- النائب العام الاستئنافي في مارسيل حداد