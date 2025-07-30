Advertisement

لبنان

التشكيلات القضائية أنجزت "من دون تدخلات"

Lebanon 24
30-07-2025 | 22:22
A-
A+
Doc-P-1398754-638895370022396382.jpg
Doc-P-1398754-638895370022396382.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أنجزت التشكيلات القضائية الشاملة، وأعلن مجلس القضاء الأعلى أنه بعد اجتماعات دورية ومكثفة ومتواصلة وشبه يومية، عقدَها للبحث في المناقلات القضائية التي شملت 524 قاضياً وامتدت لشهرين؛ أنجز مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية، وأقرّه أمس "وجاء نتاج إجماع أعضاء المجلس، بمعزل عن التأثر بأي تدخلات من أي جهةٍ أتت، بما ضَمَنَ استقلالية هذا المشروع، الذي تمّ الاستناد فيه إلى المعايير الموضوعية التي سبق أن أقرّها، وإلى أسباب موجبة أعلن فيها أنه سوف يراقب عمل القضاة المعيّنين وأداءَهم، خلال فترة قصيرة المدى، لا تتجاوز الستة أشهر، تترتب في نهايتها، النتائج الملائمة تجاه كل من لا يقوم بواجباته وموجبات قسَمه". وذكر أنه أحال مشروع التشكيلات القضائية بعد توقيعه إلى وزير العدل عادل نصار الذي اعلن أنه "اعتمد معيار الابتعاد عن المحاصصة، ومجلس القضاء الأعلى اعتمد معايير موضوعية، ولم أطّلع على عملهم، ولديّ ثقة كبيرة بأعضاء المجلس ورئيسه"، مؤكداً أنّه "لم تحصل أيّ محاصصة أو استنسابية في اختيار المراكز. وشدّد على أنّه "لم يحصل أي خلاف مع مجلس القضاء الأعلى في التشكيلات القضائية، ولم نتدخّل في عمل المجلس". واذا كان سيُحيل التشكيلات على رئيس الجمهورية لإقرارها اليوم، قال: سأطّلع على مضمون التشكيلات، ولا أنتظر وجود أيّ عائق لإقرارها، لأنّ مجلس القضاء موضع ثقة وعمل بشكل جديّ ومستمر".
Advertisement
أبرز الأسماء:
القاضي رجا حاموش مدعياً عامّاً استئنافيّاً في بيروت
- القاضي سامي صادر مدعياً عامّاً استئنافيّاً لجبل لبنان
- القاضي كمال نصار رئيساً لهيئة اتهامية بيروت
- قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان
- القاضي هاني الحجار مدعياً عامّاً استئنافيّاً للشمال
- القاضية نجاة أبو شقرا نائباً عامّاً استئنافيّاً للنبطية
- القاضي زاهر حمادة النائب العام الاستئنافي في الجنوب
- دورا الخازن رئيسة اللهيئة الاتهامية في بعبدا
- مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كلود غانم
- النائب القاضية سمرندا نصار محامية عامة تمييزية
- رئيس محكمة الجنابات في الشمال ربيع الحسامي
- النائب العام الاستئنافي في البقاع مارسيل حداد
مواضيع ذات صلة
مجلس القضاء الأعلى: إنجاز وإقرار التشكيلات والمناقلات القضائية
lebanon 24
31/07/2025 08:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
نادي قضاة لبنان للسياسيين: لعدم التدخل في التشكيلات القضائية
lebanon 24
31/07/2025 08:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"ترحيل" التشكيلات والمناقلات القضائية
lebanon 24
31/07/2025 08:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
التشكيلات القضائية "قضاء وقدر"
lebanon 24
31/07/2025 08:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:32 | 2025-07-31
01:30 | 2025-07-31
01:29 | 2025-07-31
01:20 | 2025-07-31
01:15 | 2025-07-31
01:00 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24