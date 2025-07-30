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لبنان
القضاء العسكري يباشر درس ملف خلية "حماس" و"الجماعة الإسلامية"
Lebanon 24
30-07-2025
|
22:44
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أنهت
الأجهزة الأمنية
تحقيقاتها الأولية مع مجموعة تنتمي إلى حركة «حماس» و«قوات الفجر» التابعة لـ«الجماعة الإسلامية» ، كان أفرادها يقيمون مخيماً للتدريب على السلاح وأساليب القتال في جرود منطقة المتن الأعلى.
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وكشف مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط» عن أن «قائمة التوقيفات رست على 11 شخصا هم 9 لبنانيين، واثنان من التابعية
الفلسطينية
- الأردنية».
وأفاد المصدر الذي
أشرف على
التحقيقات الأولية أن النائب العام التمييزي، القاضي جمال
الحجار
، «أحال الموقوفين مع محاضر التحقيقات الأولية التي خضعوا لها مع آخرين، والمضبوطات التي هي عبارة عن رشاشات وقنابل يدوية وقطع عائدة لطائرة (درون)، على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، للادعاء عليهم والشروع في إجراءات المحاكمة»، مشيراً إلى أن القاضي عقيقي «يعكف على دراسة المحاضر تمهيداً للادعاء عليهم بجرائم تشكيل مجموعة عسكرية مسلّحة، وحيازة أسلحة وأعتدة حربية غير مرخصة، وإجراء تدريبات على أساليب القتال».
وعلم أن أهالي الموقوفين «التقوا مرجعيات أمنية وقضائية، وأكدوا أن هناك من غرر بأبنائهم واستدرجهم إلى المخيم بذريعة إقامة دورة كشفية على أبواب الصيف ومع انتهاء العام الدراسي». وأفادت المعلومات بأن «حالة من الغضب تنتاب أهالي الشبان الموقوفين، خصوصاً أن
القضاء
سيدعي عليهم بجرائم جنائية، وهذا يهدد مستقبلهم التعليمي».
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