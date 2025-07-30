"حزب الله" يحضّر الأرضية لنزوح محتمل: تجهيز 4 مستودعات لوجستية

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كتبت "نداء الوطن" ان يقوم بتسليم قرى - لا سيما (حبشيت، قرحه) في ، و (بحبوش، بنهران، زغرتا المتاولة) في جرود الكورة - مساعدات ميدانية ولوازم للنزوح.وتشمل المساعدات حتى الآن، فرشات وبطانيات وأدوية، وذلك في إطار الاستعداد المسبق للحرب. ووفق شهود أفادوا بأنّ عشرات السيارات من نوعي (بيك أب) و (رابيد) تقوم بإيصال الفرش والبطانيات إلى مستودعات في وإلى القرى ذات الطابع .تكشف المصادر عن أن مسؤولين في "حزب الله"، تواصلوا مع رؤساء بلديات عكارية، لدرس إمكانية فتح مراكز إيواء في المناطق المحتمل وصول إليها. في السياق ووفق المصادر، فإن البلديات ذات الأغلبية السنية أبدت تحفّظها على الفكرة، وطلبت ترك الموضوع "لوقت حدوث طارئ"، ساعتئذٍ تتصرّف بما تطلبه الجهات الرسمية حيال الأمر. بينما استصعبت البلديات ذات الغالبية العلوية، التعامل مع الملف هذه المرة، بسبب إيوائها نازحين في الأصل قدموا من أثناء أحداث الساحل السوري.كما تكشف المصادر عن "تجهيز 4 مستودعات لوجستية؛ في المنية، البترون، عكار وجبيل، سبق استخدام بعضها خلال الحرب الماضية، لتسهيل تخزين وتوزيع المساعدات". كما شكّل "الحزب" لهذه الغاية، غرفة عمليات سرية للمتابعة، تتألف من مسؤولين حزبيين وبعض المشايخ المحسوبين عليه، ويرأسها مسؤول العلاقات العامة في والشمال حسن المقداد. وعقدت اللجنة اجتماعَين حتى الآن، لمناقشة مسألة فتح مراكز إيواء في حال لم توافق استخدام المدارس لهذا الغرض، تحسّبًا لاحتمالات استهداف هذه المراكز بالمسيّرات، في حال اندلاع الحرب. إلى ذلك، ينشط رئيس جمعية "وتعاونوا" التابعة لـ "الحزب" عفيف شومان، في أكثر من منطقة شمالية، لا سيما مع الشخصيات والسياسية المحسوبة على "الحزب"، من أجل بحث الاستعدادات لمواجهة أي موجة نزوح مقبلة مباغتة.ويتخوّف الأهالي شمالاً، من استضافة النازحين لأسباب عدة، أهمها احتمال ملاحقة لهم أو استهدافهم، في مكان إقامتهم. بينما تُبدي البلديات قلقها من قيام بعض الأشخاص بتأجير المنازل طمعًا بالمبالغ التي قد تُعرض.