Advertisement

لبنان

"حزب الله" على موقفه من تسليم السلاح: اي تداعيات على لبنان؟

Lebanon 24
30-07-2025 | 23:14
A-
A+
Doc-P-1398765-638895392979275360.jpg
Doc-P-1398765-638895392979275360.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب سمير تويني في" النهار": يلفت مصدر دبلوماسي مطّلع في العاصمة الفرنسية إلى أن الولايات المتحدة والدول الغربية والعربية الداعمة للبنان تعتبر أنه بعد تعرض "حزب الله" لخسائر فادحة، هناك فرصة للعمل ودعم الحكومة اللبنانية لإزالة تهديد طال أمده على الحدود الجنوبية وعلى الاستقرار الداخلي والإقليمي، واستعادة الدولة اللبنانية سيادتها وقرار الحرب والسلم. وعدم تنازل الحزب عن سلاحه يعني أنه ما زال يملك قرار السلم والحرب، فيما الدولة عاجزة عن حصر السلاح بيدها.
Advertisement
ويقول المصدر إن المعادلة التي تطالب بها الدول الداعمة للبنان تتلخص بنزع سلاح الحزب واستعادة الدولة سيادتها كي تنهي إسرائيل هجماتها المتواصلة ضد الحزب وتنسحب من التلال اللبنانية الخمس وتفرج عن الأسرى اللبنانيين لديها. وقد أكدت الدولة اللبنانية في ردها على المقترحات الأميركية التزامها تطبيق القرار الدولي 1701 واستعادة احتكارها السلاح. لكنها ترى أن أي تقدم إضافي في موضوع نزع السلاح شمال الليطاني يتطلب أولًا انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية، ووقف انتهاكات السيادة كما ينص اتفاق وقف النار في 26 تشرين الثاني الماضي. ويرى أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الموقفين اللبناني والأميركي، وعلى الرغم من أن المسؤولين اللبنانيين مرتاحون إلى تقدم المفاوضات فإنهم لا يملكون أي سبب للاعتقاد أن الإدارة الأميركية قد لانت مواقفها المتصلبة. ويضيف أن المشكلة بين بيروت وواشنطن لا تتعلق فقط بتسلسل الخطوات، بل تكمن في موقف الحزب المتصلب من المحافظة على سلاحه. وهذه الترسانة لا يستهان بها، وهي تشمل طائرات مسيّرة مسلحة وصواريخ دقيقة بعيدة المدى مخزّنة في شمال الليطاني وضاحية بيروت الجنوبية.
ويقول المصدر إن التخلي عن السلاح بالنسبة إلى الحزب يُعد "استسلامًا"، وهو يدرك أن خسارته سلاحه تعني خسارته قوته السياسية المرتكزة على سلاحه داخل بيئته، ولديه شكوك في قدرته على المنافسة ديمقراطيًا في حال نزع سلاحه قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة. وهو يتعاون حتى الآن بالحد الأدنى في موضوع نزع سلاحه لاحتواء الضغط الدولي، ويعمل مع داعمته إيران على استعادة قوته تدريجًا. لذلك، وفق المصدر، ما زال رد الحكومة اللبنانية خاليًا من أي التزام رسمي لنزع السلاح أو حتى وضع جدول زمني واضح لتسليمه.
مواضيع ذات صلة
تسليم السلاح والضمانات بالتزام "وقف النار" يعلّقان الأمور و"حزب الله"على موقفه
lebanon 24
31/07/2025 08:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24
يعقوبيان :لا تجاوب فعلي من "حزب الله" بشأن تسليم السلاح
lebanon 24
31/07/2025 08:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: حزب الله يقول إنه لن يمضي في تسليم السلاح حتى لو تعهد بذلك أي أحد
lebanon 24
31/07/2025 08:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24
منيمنة: ليدخل "حزب الله" في عملية تسليم السلاح
lebanon 24
31/07/2025 08:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:41 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:41 | 2025-07-31
01:32 | 2025-07-31
01:30 | 2025-07-31
01:29 | 2025-07-31
01:20 | 2025-07-31
01:15 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24