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لبنان

رسائل متناقضة من "المستقبل"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
31-07-2025 | 01:30
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يواصل تيار "المستقبل" إرسال إشارات متناقضة بشأن مشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة، فبينما ينشط بعض القياديين السابقين ويكثفون حراكهم السياسي في عدد من المناطق، لا تزال الصورة ضبابية حول الموقف  الرسمي لـ"التيار".
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هذا التباين يزداد وضوحًا في ظل الغياب التام للرئيس سعد الحريري عن المشهد، حيث لم تصدر عنه أي مؤشرات جديدة تفيد بنيّة العودة إلى الحياة السياسية، رغم اقتراب الاستحقاق الانتخابي.
ويرى مراقبون أن الحراك المحدود لبعض "الوجوه المستقبلية" لا يعكس قرارًا نهائيًا من "التيار"، بل محاولة لجس النبض، في انتظار موقف حاسم قد لا يأتي.
ويتوقع المراقبون ان تسرّع عودة السيد بهاء الحريري الى بيروت اتخاذ "القرار المستقبلي"من قبل الرئيس سعد الحريري، سلبا او ايجابا.

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