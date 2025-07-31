رسائل متناقضة من "المستقبل"

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يواصل " " إرسال إشارات متناقضة بشأن مشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة، فبينما ينشط بعض القياديين السابقين ويكثفون حراكهم السياسي في عدد من المناطق، لا تزال الصورة ضبابية حول الموقف الرسمي لـ" ".هذا التباين يزداد وضوحًا في ظل الغياب التام للرئيس عن المشهد، حيث لم تصدر عنه أي مؤشرات جديدة تفيد بنيّة العودة إلى الحياة السياسية، رغم اقتراب الاستحقاق الانتخابي.ويرى مراقبون أن الحراك المحدود لبعض "الوجوه المستقبلية" لا يعكس قرارًا نهائيًا من "التيار"، بل محاولة لجس النبض، في انتظار موقف حاسم قد لا يأتي.ويتوقع المراقبون ان تسرّع عودة الى اتخاذ "القرار المستقبلي"من قبل ، سلبا او ايجابا.