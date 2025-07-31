خلاف بين "رفيقين" على لجنة التخمين

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روى أحد النواب أن خلافا نشب بين عضوين في بشأن رئاسة لجنة تخمين في .وأشار المصدر الى أن الخلاف تطور ليصل الى قطيعة بين الزميلين الذي من المفترض أن يكونا في خطٍ سياسي واحد ولكن يبدو أن المصلحة فرقتهما ، ومع إستعار الخلاف وخوفاً من أن يتطور ويظهر الى العلن قام النائب المذكور بإبتكار تسوية ترضي الطرفين فقبلا بها.المصدر ختم أن الخلاف "بيحرز" كون رئاسة مفيدة هذه الأيام .