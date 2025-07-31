Advertisement

لبنان

خلاف بين "رفيقين" على لجنة التخمين

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
31-07-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1398799-638895473424787231.jpg
Doc-P-1398799-638895473424787231.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
روى أحد النواب أن خلافا نشب بين عضوين في مجلس بلدية بيروت بشأن رئاسة لجنة تخمين في الأشرفية.
Advertisement
وأشار المصدر الى أن الخلاف تطور ليصل الى قطيعة بين الزميلين الذي من المفترض أن يكونا في خطٍ سياسي واحد ولكن يبدو أن المصلحة فرقتهما ، ومع إستعار الخلاف وخوفاً من أن يتطور  ويظهر الى العلن قام النائب المذكور بإبتكار تسوية ترضي الطرفين فقبلا بها.
المصدر ختم أن الخلاف "بيحرز" كون رئاسة لجنة التخمين مفيدة هذه الأيام .
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
بلدية طرابلس أمام اختبار الشفافية في "لجنة التخمين"
lebanon 24
31/07/2025 14:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدران لـ"العربية": العمل جار لحل خلاف حول نقطتين بين الوسطاء وحماس
lebanon 24
31/07/2025 14:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
خلاف "التغييريين" يتجدد بسبب "التسريب"
lebanon 24
31/07/2025 14:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ما نقطة الخلاف "الأخيرة" بين إسرائيل وحماس؟
lebanon 24
31/07/2025 14:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:30 | 2025-07-31
05:32 | 2025-07-31
07:27 | 2025-07-31
07:21 | 2025-07-31
07:05 | 2025-07-31
07:00 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24