بعد انتهاء تقبل التعازي بوفاة زياد الرحباني.. موقف لافت من ريما الرحباني: "خلصِت التمثيلية"

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بعد انتهاء مراسم العزاء التي أقيمت للراحل الفنان على مدى يومين الإثنين والثلاثاء 28 و29 في صالون الرقاد في المحيدثة ـ ، كان لافتا "استحضار" مفاجئ على لمنشور سابق لشقيقته كانت نشرته بتاريخ 8 كانون الثاني عام 2024 لخواطر كتبتها عام 1988.وجاء في المنشور:عجْقَة.. نَاسْ..وجُوهْ كِذَّابِة..بِكِي بِيضَحّكْ..دِخَّانْ..كَرَاسِي مِلْيَانِة أَسْوَدْ..دمُوعْ مَا عَادْ إِلْهَا مَحَارِمْ..واليَوْم..خُلِصْ العَزَافُضْيُوا الكَرَاسِيوإِجُوا أَصْحَابُنْ أَخَدُوُنْ..وخلْصِتْ التِمْثِيلِيّة.شباط 1988.