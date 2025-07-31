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لبنان

طرابلسي: إنصاف مديري المدارس الرسمية واجب

Lebanon 24
31-07-2025 | 01:44
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كتب النائب إدكار طرابلسي على منصة "إكس":
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"إنصاف مديري المدارس الرسمية واجب. ان زيادة "بدل الادارة" من 5 دولار بالشهر لنسبة مئوية يحددّها القانون هو واجب أخلاقي وإنساني قبل أن يكون مصلحة وطنية وتربوية عُليا. كرامة المديرين والمعلّمين  من كرامتنا هم الذين سهروا على مدارسهم في أصعب الأوقات وأكثرها خطورة. اليوم البرلمان سيصوّت على اقتراح قدمناه كلجنة تربية نيابية لزيادة بدل الادارة. عقبال أن تفي الحكومة بوعدها لإنصاف سائر موظفي الادارة العامة والتعليم الرسمي والمتقاعدين منهم. نتابع السعي لذلك".
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