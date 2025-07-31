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لبنان

في "ليلة المتاحف".. مواطنون "مُطربون" في خان الإفرنج

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-07-2025 | 04:30
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شهدت مدينة صيدا، كما مختلف مناطق لبنان، مناسبة "ليلة المتاحف" التي نظمتها وزارة الثقافة يوم 29 تمّوز وذلك للإضاءة على أهمية المتاحف اللبنانية وعراقتها وتاريخها.
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في مدينة صيدا، كانت المتاحف على موعدٍ مع زوّارها، إذ توافد المواطنون إلى قصر دبانة، خان الإفرانج، متحف الصابون وغيرها من المعالم التاريخية التي تنقل الزائر إلى زمنٍ بعيد جداً.
المشهد اللافت كان داخل خان الإفرنج الذي تم عزف الموسيقى داخله بينما كان المطربون "مواطنون"، جاؤوا إلى هناك للغناء والفرح من دون أيّ قيود.
ساحة الخان كانت شاهدة على أمسيات موسيقية كثيرة، كما أن إحياءها يستمرّ بإشراف مؤسسة الحريري التي تُقيم مختلف الأنشطة في المدينة.
في حديثٍ عبر "لبنان24"، تُعرب السيدة زبيدة النعماني عن حبها لصيدا الفن، الموسيقى، الآثار والتاريخ، مشيرة إلى أنَّ تلك المدينة تختزل تاريخاً جميلاً عنوانه العراقة.
داخل خان الإفرنج، مكثت النعماني تغني فرحاً لفيروز، مستذكرة الفنان الراحل زياد الرحباني بأغنية "سألوني الناس"، بينما الذين كانوا معها شاركوها الفرح والغناء.
إلى هناك، دخل رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي الذي جال على المتاحف بمواكبة مندوبة من وزارة الثقافة، وأعرب في حديثٍ أمام الحاضرين عن اهتمامه الشديد بإحياء المتاحف وخان الإفرنج، مؤكداً أن صيدا تمثل تاريخاً عريقاً في لبنان، وفيها الكثير الآثار والعديد من المتاحف التي تمثل هوية ثقافية راسخة في لبنان.
يُشار إلى أن "ليلة المتاحف" شملت المتحف الوطني في بيروت، متحف سرسق، متحف الجامعة الأميركية الأثري، متحف الجيولوجيا في الجامعة الأميركية، "متحف المعادن" و "متحف ما قبل التاريخ" في "جامعة القديس يوسف"، متحف "المكتبة الشرقية"، متحف موقع جبيل، متحف آرام بيزيكيان - جبيل، قلعة سان جيل في طرابلس وغيرها من المتاحف.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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