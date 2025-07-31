في "ليلة المتاحف".. مواطنون "مُطربون" في خان الإفرنج

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شهدت مدينة ، كما مختلف مناطق ، مناسبة "ليلة المتاحف" التي نظمتها يوم 29 تمّوز وذلك للإضاءة على أهمية المتاحف وعراقتها وتاريخها.في مدينة صيدا، كانت المتاحف على موعدٍ مع زوّارها، إذ توافد المواطنون إلى قصر دبانة، خان الإفرانج، متحف الصابون وغيرها من المعالم التاريخية التي تنقل الزائر إلى زمنٍ بعيد جداً.المشهد اللافت كان داخل خان الإفرنج الذي تم عزف الموسيقى داخله بينما كان المطربون "مواطنون"، جاؤوا إلى هناك للغناء والفرح من دون أيّ قيود.ساحة الخان كانت شاهدة على أمسيات موسيقية كثيرة، كما أن إحياءها يستمرّ بإشراف مؤسسة التي تُقيم مختلف الأنشطة في المدينة.في حديثٍ عبر " "، تُعرب السيدة زبيدة النعماني عن حبها لصيدا الفن، الموسيقى، الآثار والتاريخ، مشيرة إلى أنَّ تلك المدينة تختزل تاريخاً جميلاً عنوانه العراقة.داخل خان الإفرنج، مكثت النعماني تغني فرحاً لفيروز، مستذكرة الفنان الراحل زياد الرحباني بأغنية "سألوني الناس"، بينما الذين كانوا معها شاركوها الفرح والغناء.إلى هناك، دخل رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي الذي جال على المتاحف بمواكبة مندوبة من وزارة الثقافة، وأعرب في حديثٍ أمام الحاضرين عن اهتمامه الشديد بإحياء المتاحف وخان الإفرنج، مؤكداً أن صيدا تمثل تاريخاً عريقاً في لبنان، وفيها الكثير الآثار والعديد من المتاحف التي تمثل هوية ثقافية راسخة في لبنان.يُشار إلى أن "ليلة المتاحف" شملت المتحف الوطني في ، متحف سرسق، متحف الجامعة الأميركية الأثري، متحف الجيولوجيا الأميركية، "متحف " و "متحف ما قبل التاريخ" في "جامعة القديس يوسف"، متحف "المكتبة الشرقية"، متحف موقع ، متحف آرام بيزيكيان - جبيل، قلعة سان جيل في وغيرها من المتاحف.