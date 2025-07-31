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لبنان

موسى استبعد وجود مهلة محددة للبنان لتنفيذ حصرية السلاح

Lebanon 24
31-07-2025 | 02:46
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إستبعد النائب ميشال موسى وجود مهلة محددة للبنان لتنفيذ حصرية السلاح بناء للورقة الأميركية، وأكد أن هناك إتفاقا على ورقة عمل لبنانية، قدمها رئيس الجمهورية للموفد الأميركي توم براك حظيت بموافقة داخلية.
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وأشار في حديث إلى صوت كل لبنان إلى وجود قواسم مشتركة بين اللبنانيين لتخطي التحديات قبل جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل.

ولفت إلى أن لبنان تقيد بالشق المتعلق به من إتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم برعاية دولية، فيما إسرائيل تواصل القصف والإغتيالات ولا تسمح بإعادة الإعمار، وتمنع الأهالي من الوصول إلى بيوتهم في القرى الحدودية.

موسى إعتبر أن المطلوب شيء من التوازن في عمل اللجنة الدولية المكلفة الإشراف على وقف الأعمال العدائية.

وعن إحتمال إنسحاب أحد مكونات الحكومة إذا تم تحديد مهلة زمنية أو من عدمه دعا موسى إلى إنتظار حركة الإتصالات السياسية لمعرفة مواقف الكتل التي لم تكتمل بعد، مرجحا أن الإنتظار يبقى قائما حتى عشية الجلسة لكون السياسة في لبنان تشهد متغيرات دائمة في المواقف.
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