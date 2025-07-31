موسى استبعد وجود مهلة محددة للبنان لتنفيذ حصرية السلاح

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إستبعد النائب وجود مهلة محددة للبنان لتنفيذ حصرية السلاح بناء للورقة الأميركية، وأكد أن هناك إتفاقا على ورقة عمل لبنانية، قدمها رئيس الجمهورية للموفد الأميركي حظيت بموافقة داخلية.وأشار في حديث إلى صوت كل إلى وجود قواسم مشتركة بين اللبنانيين لتخطي التحديات قبل جلسة الثلاثاء المقبل.ولفت إلى أن لبنان تقيد بالشق المتعلق به من إتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم برعاية دولية، فيما تواصل القصف والإغتيالات ولا تسمح بإعادة الإعمار، وتمنع الأهالي من الوصول إلى بيوتهم في القرى الحدودية.موسى إعتبر أن المطلوب شيء من التوازن في عمل المكلفة الإشراف على وقف الأعمال العدائية.وعن إحتمال إنسحاب أحد مكونات الحكومة إذا تم تحديد مهلة زمنية أو من عدمه دعا موسى إلى إنتظار حركة الإتصالات السياسية لمعرفة مواقف الكتل التي لم تكتمل بعد، مرجحا أن الإنتظار يبقى قائما حتى عشية الجلسة لكون السياسة في لبنان تشهد متغيرات دائمة في المواقف.